張兆聰：美的炒機械人概念 升勢未完

周末發布的《提振消費專案行動方案》以及周一舉行的促消費發布會，港股周一向好但未見特別強勢，但周一夜期大爆發，KWEB、FXI等中概股ETF更是破頂向上。消息方面其實比較淡靜，有分析認為是外資覺得中央更加重視內需，中國經濟極不平衡的結構，即居民收入佔經濟總量比重過低的問題有望改善。另外，大量中國科技企業將亮相Nvidia（英偉達）（美：NVDA）GTC大會，公布最新的大模型，而比亞迪（1211）又公布最新充電技術，5分鐘充電可續航470公里，一時間大量利好消息出現，令外資爭相入市。

醫藥股近期成強勢重估概念

科技股強勢，百度（9888）文心大模型4.5和文心大模型X1免費向用戶開放，股價急升12.2%，阿里雲啓動「T項目」加速AI研發，阿里（9988）升近6%。另外，金山雲（3896）回勇升近11%，萬國數據（9698）升5.6%，雲概念的聯通（0762）和中電信（0728）亦升約5%。

現在升勢已遠遠超過人工智能、科技等領域，醫藥股近期成為強勢的重估概念，藥明康德（2359）績後急升10.6%，而市場認為醫藥外包經過3年低潮期後，今年會步入盈利估值雙雙向好的階段，康龍化成（3759）、凱萊英（6821）、方達控股（1521）、藥明生物（2269）、泰格醫藥（3347）等升幅達5%至6%。

汽車股強勢，蔚來（9866）與寧德時代（深：300750）協合作協議，股價升近11%，理想（2015）業績後周一股價下跌，昨日趁市旺反彈6.8%，二三線的天能動力（0819）、敏實（0425）等升幅更達15%和7%。黃金持續破頂，金礦股亦全走高。

中央更重視消費，暫時主要以舊換新、穩股市樓市、地方化債等手段來促消費。舊換新的問題是透支了未來需求，尤其是一些存量產品，例如家電就很明顯，海信（0921）過去1年幾度大幅炒起，但未幾便又回落，因為需求就是這麼多，今年生意多了，明年自然會較弱。汽車股能持續強勢，因為現在仍能搶去燃油車用戶，有增量需求，一段時間內收入會較強。因此，家電股在內需股或舊換新概念之中比較落後，美的由去年國慶高位回落後，基本上在70元至80美元水平上落，對應市盈率約15倍左右。

美的有質素又落後可博

美的本身是最早有機械人概念，因為中國早年與西方關係尚可時，成功買入德國的Kuka。但可能是本身家電業務太大，而Kuka的強項是生產型機械人，並非人形機械人，即使機械人概念炒作多時，美的股價卻全無反應。但集團昨日發布最新人形機械人產品，能跳舞、會派心心，接收指令也表現出色，股價走出大陽燭升10%。集團有質素又落後，現在也有概念可炒，昨日大陽燭升勢有餘未盡，可博破區間上落繼續走高。