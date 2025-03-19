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經濟
2025年3月19日星期三
技術取勝
投資策略
比亞迪推閃充 5分鐘續航400公里 券商：電車滲透率有望提升 股價平高位紀錄
中汽協籲車企停發銷量周榜 避免擾亂市場
小米去年多賺41% 淨利潤創新高
小鵬全年蝕58億 按年大幅收窄44%
匯豐上調內地今年GDP增長預測至4.8%
聯通全年多賺一成 派息增兩成
恒指升近600點 見逾3年高 重磅科網股紛傳好消息 騰訊阿里等全線做好
卓正醫療再申港上市 騰訊間接持股近兩成
潤啤全年少賺8% 末期息升11%
特步去年多賺兩成 末期息增19%
法院駁回兩項申請 許家印前妻須付訟費
周創建斥逾10億 購盈立母企股權
金價再新高 現貨金見3038美元 避險升溫 美股三大指數早段跌
特朗普提名鮑曼 任美聯儲副主席
Google近2500億收購雲端平台Wiz Alphabet股價早段跌3%
張兆聰：美的炒機械人概念 升勢未完
港元定存1個月年利率有4厘
人民幣定存高息精選
姜靜：美英日料本周維持利率
技術取勝：聯通10元阻力不易突破
特步千金初登場 母親低調支持
劉思明：小米績佳 留意資金會否再追捧AI概念
周顯：動用小金庫 已到危險時刻
湯文亮：「say yes」係最佳激勵
YOHO WEST PARKSIDE第四輪近售罄 昨沽近百伙 兩周累售近500伙
GRAND SEASONS加推138伙 折實均呎1.49萬
馬天佑8年來首入市 2800萬購帝景閣單位
尚柏錄第四宗短炒獲利 1房5個月升20萬
甘比6800萬沽 YORK PLACE地舖
KOKO HILLS系列屆現樓 打造意式氛圍
會所設計意念源自Mountain Resort
基金特區：DWS看好歐股表現 通脹受控減息空間大 受惠德國增開支
技術取勝：聯通10元阻力不易突破
【明報專訊】海爾智家交易區間上移（圖）
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