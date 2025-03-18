明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

四叔皇宮屋蟬聯租值王 連升兩年共5.9％

【明報專訊】恒地（0012）昨日公布集團創辦人李兆基離世，其生前最後居所，山頂白加道35號「皇宮屋」繼續蟬聯租值王。據差餉物業估價署最新資料顯示，該物業2025/26年度應課差餉租值為2560.8萬元，較2024/25年度的2490.24萬元升2.83％，並連升兩年共5.9％。

白加道35號原為中建許世勳家族持有的Falconridge，李兆基家族2010年斥18.2億元在私人拍賣場上投得，每方呎樓面地價高達68,228元，當時打破全港紀錄。上述物業重建成3座面積8124至8788方呎大屋，並設16個車位，落成後由該家族自住，並連續5個年度成為本港住宅租值王。

李嘉誠壽山村道洋房租值按年升3.18%

事實上，多位「大孖沙」所持有或自住及山頂、南區大屋，新一年度租值亦有所上升，「超人」李嘉誠旗下壽山村道22A至C號洋房，新一年度應課差餉租值則為1948.2萬元，按年度升3.18％，為2013/14年度後的12個年度新高。至於由湖北首富梁亮勝持有、曾多次拿下租值王寶座的淺水灣道89號，最新應課差餉租值為1169.4萬元，無升跌。

娛樂圈名人物業方面，新一年度多個由藝人持有的住宅物業租值均見升幅，當中人氣男團MIRROR成員姜濤持有的西環維壹一個實用面積662方呎中層C室，兩房間隔，由姜濤於2023年初以1800萬元購入，據差餉物業估價署最新資料，該單位2025/26年度應課差餉租值為40.68萬元，較2024/25年度36萬元勁升13%，折合每月3.39萬元，實用呎租約51.2元，更較姜濤購入前34.62萬元，連升兩個年度共17.5％。

姜濤維壹兩房租值兩年大升18%

事實上，來年度住宅物業租值普遍上升，但豪宅單位升幅較中小型單位溫和。即將成為首個華人歌手在啟德體育園舉行個人演唱會的謝霆鋒，其淺水灣怡峰低層A室，2025/26年度租值為115.716萬元，按年度升3.19％。

相關字詞﹕租值 謝霆鋒 姜濤 李嘉誠 四叔 皇宮屋

上 / 下一篇新聞