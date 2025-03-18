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經濟

香港地產

羅素街地舖租值升兩成 6年來首升 上水「藥房街」租值跌兩成 10年新低

【明報專訊】零售氣氛近月稍見好轉，近年租金大跌的零售黃金地段租值亦有所回升。差餉物業估價署昨日最新公布2025/26年度各類物業租值，曾為全港舖王、由英皇（0163）持有的羅素街20號地舖，租值連跌6年後首度回升，升幅達兩成，惟租值仍較高峰低逾七成。不過，北上消費熱潮下，昔日由水貨客撐起的上水「藥房街」新康街一帶，下年度租值續跌，個別商舖租值跌近兩成，見10年新低。

明報記者 甘潔瑩 林尚民

新一年度應課差餉租值，主要以去年10月市况作租值評估。商舖租金表現各異，曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，租值連跌多個年度後回升，其中由英皇持有的羅素街20號地舖，面向時代廣場，面積1000方呎，來年度應課差餉租值為360萬元，較本年度的租值300萬元，按年升20%，至少為近6個年度首見升幅，但對比2018/19年度的租值曾高見1248萬元，即最新租值仍較6年前低71%。

景隆街50呎舖租值按年大升64%

同地段的羅素街38號金朝陽中心，多個地舖新一年度租值亦升約一成，當中地下A、B舖及1樓A舖複式舖，租客變形金剛餐廳已結業離場，新一年度應課差餉租值錄1728萬元，雖按年度升9.92%，為至少連跌6個年度後首見升幅，但較2018/19年度的租值7224萬元仍低76%。同區一個迷你舖，下年度租值升逾六成，為景隆街2號地下A1號約50方呎舖，下年度租值為42.6萬元，較本年度的25.92萬元，按年勁升64.35%。翻查資料，商舖2019/20年的租值達70.8萬元，即下年度租值距離高位相差約四成。

另昔日靠水貨客撐起的上水「藥房街」新康街、龍琛路一帶，新一年度租值續跌，跌幅約10%至近20%。其中新康街98號地舖，下年度租值為157.2萬元，按年度跌19.63%，至少為10個年度新低。同區新豐路105號地舖，最新租值則為223.2萬元，較本年度的248.4萬元亦跌10.14%，亦是最少10個年度新低。

瑰麗酒店租值連升兩年共三成

值得一提的是，隨着來港遊客持續上升，高檔酒店租值表現理想，其中新世界（0017）尖沙嘴香港瑰麗酒店，2025/26年度應課差餉租值勁升14.98%至1.722億元，連升兩個年度共32.4%。置地公司旗下香港文華東方酒店最新租值亦達1.136億元，今年度仍跌8.86%，但新一年度卻反彈9.95%。

商廈市場方面，甲級寫字樓租值續跌。據差估署資料顯示，由收租王永倫集團持有的中環皇后大道中9號34樓全層，面積8570方呎，下年度應課差餉租值為561.6萬元，較本年度624萬元下跌10%，並連跌5個年度，較2019/20年度高位805.2萬元累跌三成。此外，中環中心頂層全層13,213方呎單位，最新租值為824.4萬元，較今年度878.4萬元跌6.15%，雖然跌幅連續兩個年度收窄，但就連跌5個年度累跌34.5%。

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