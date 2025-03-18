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經濟
2025年3月18日星期二
技術取勝
投資策略
中國首兩月零售工業固投齊勝預期 社會消費增4% 統計局：舊換新政策帶動
內房開發投資跌幅收窄至9.8% 仍遜預期
中央提出財政貼息谷消費 分析：信貸需求仍未回暖
港股重上24000 內需股受捧
宏橋擬發換股債 兼回購不逾3億元股份
黃浩據報組電影基金 或涉10億 分階段投資 港美日合製國際級電影
中國鐵塔去年多賺一成 派息率76%
長和長實今年不設業績記者會
南山鋁業國際招股 每手3182元入場
越房可分派總額跌23% 去年分派比率降
融創發盈警 料去年最多蝕260億人幣
美財長：股市調整才健康 指特朗普致力防金融危機 不保證不衰退
巴菲特增持日本五大商社
Forever 21申破產保護
張兆聰：長和回落 具值博率
港元定存工銀亞洲3個月年利率見5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：美團趁低吸 上望200元
何民傑：黃金掀投資熱 白銀勢追落後
辛建國：氣候科技成驅動ESG轉型核心動力
SpaceX：今年將發射全球逾九成軌道載荷
技術取勝：新奧能源有望闖60元關
劉思明：AI概念股回調整固 整體格局醞釀變化
周顯：港樓市衰過2003年
湯文亮：政府應考慮暫停賣地
羅素街地舖租值升兩成 6年來首升 上水「藥房街」租值跌兩成 10年新低
四叔皇宮屋蟬聯租值王 連升兩年共5.9％
ONE STANLEY洋房2.6億沽 呎售4.8萬雙破頂
「鞋王」鄧劍群妻斥4100萬 購飛鵝花園「財仔盤」
紀惠連沽兩物業共涉逾4億
技術取勝：新奧能源有望闖60元關
【明報專訊】中建材向4.5至5元推進（圖）
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