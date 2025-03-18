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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：美團趁低吸 上望200元

【明報專訊】上周五美國兩院通過新支出法案，避免政府停擺，美股全線反彈，中概股亦大漲。內地方面，市場憧憬人行降息消息，以及提振消費方案落實，昨日恒指延續周五反彈勢頭，重返兩萬四千關，不過成交額仍未見明顯上升，反映資金審慎態度。本周市場關注美聯儲及日本、瑞士、英國等多地央行公布利率決議，以從中尋找利率走勢的信號。此外，多家中概股即將公布業績，包括騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690）、拼多多（美：PDD）等，如業績理想，或幫助港股突破現行區間。

內地發布《提振消費專項行動方案》在需求側加大政策力度，着力促進居民增收減負。受政策利好影響，消費類股份或受到資金青睞。美團作為與旅遊、餐飲消費直接關聯的互聯網平台，料可受惠。美團將本周五公布財報，市場普遍預期第四季表現理想，2024年收入按年增長約21%至22%，經調整溢利淨額按年增加介乎81%至93%。市場關注新業務減虧情况、外賣訂單趨勢、來自京東的競爭，以及對香港和海外市場的指引。

值得注意的是，美團在外賣領域大力進軍海外市場，以尋找新的增長點。在進入香港市場兩年後，近期已迫使此前市佔率第二的Deliveroo退出香港。美團旗下Keeta預期在未來幾個月和foodpanda搶佔剩餘市場後，或可減少補貼力度。Keeta在香港的迅速成功，證明美團在外賣領域的市場擴張經驗，可在海外複製。Keeta在市場增長強勁的中東，也展現出迅速擴張的勢頭。

今年以來，美團表現落後於大市，若市場進一步向上，美團有追落後的空間，可趁低吸納，上望200元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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