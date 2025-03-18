Forever 21申破產保護

6年兩度宣告破產

由於節約成本等措施未能彌補重大虧損，該品牌的營運商周日在特拉華州申請破產保護，其融資債務總額約15.8億美元。

名為F21 OpCo的營運商，將對美國門市清算拍賣，同時在法院監督下對部分或全部資產展開出售程序。不過Forever 21的商標和知識產權仍將由Authentic Brands持有。由於Forever 21在美國境外的門市由其他特許經營商經營，並未包含在破產保護。

根據Forever 21的官網，該品牌目前在「全球和網上有超過540個經營點」。在首次申請破產時，該公司在全球有800個門市。Authentic Brands行政總裁 Jamie Salter去年表示，收購Forever 21是「我犯下的最大錯誤」。

（綜合報道）

[國際金融]