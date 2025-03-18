融創發盈警 料去年最多蝕260億人幣

主要受市場下行影響

集團指出，該金額已經包含2024年年度實現的部分境內債務重組收益。去年錄得虧損主要受市場下行的影響，公司結轉收入大幅減少且同時計提資產減值撥備，以及或有負債撥備所致。虧損較去年大幅增加主要是因為2023年度錄得境外債務重組收益， 如去年及2023年度均剔除債務重組收益影響， 去年虧損預計有減少。

雅生活去年或轉蝕35億人幣

雅生活（3319）同日發盈警，料去年虧損介乎於約32億至35億元之間，2023年有純利4.6億元。集團稱，預計虧損主要是由於公司充分評估重要客戶面臨的信用情况，出於謹慎原則，2024年對關聯方及與房地產相關的第三方之貿易及其他應收款項進行了計提減值撥備約39億至40億元；同時，開展城市服務之非全資附屬公司主動退出部分回款周期過長的項目，從而導致收入及利潤未及預期。並對商譽作減值測試，相應計提約2億至3億元減值撥備。

另外，受房地產市場持續低迷影響，外延增值服務的收入和利潤顯著下降對公司整體利潤產生影響。