越房可分派總額跌23% 去年分派比率降

明報記者 方楚茵

越秀房託連同中期分派0.0371元（約0.0405港元），全年分派為0.0625元（約0.068港元），按年跌26.4%。

公司指出，股息的調整主要是針對今年情况，但實際上去年經集團產品結構優化及每年進行資本性投入，已提升項目去化率加快出租。

越秀房託公布，會減免管理人費用4000萬元，減免管理人費用是為了降低經濟環境下行對基金表現的影響，盡最大努力維護基金單位持有人利益。管理人去年已進行多項減免成本動作，提升效益，減免將在2025年財報反映。

全年收入按年跌2.7%

越秀房託2024年全年收入按年跌2.7%至20.32億元，物業收入淨額按年跌2.1%至14.44億元；截至年末的資產負債比率47.5%，按年跌1.3個百分點；全年實際平均付息成本率約4.53%，按年跌0.07個百分點。

截至2024年底，核心項目國金中心商業綜合體出租率88%，按年跌0.3個百分點；當中甲級寫字樓為85.3%，按年跌0.4個百分點；零售商場出租率98.3%，按年增0.1個百分點；越秀金融大廈出租率83.7%，按年跌4.8個百分點；武漢物業出租率68.4%，按年1.1個百分點。越秀房託昨收報0.92港元，升1.1%，成交351萬港元。