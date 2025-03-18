南山鋁業國際招股 每手3182元入場

孖展認購1.3億 暫未足額

南山鋁業國際是次引入瑞士礦業商及商品交易商嘉能可（Glencore）、廈門象嶼（滬：600057）之間接附屬公司等4名基石投資者，合共認購約9.35億元股份。以發售價中位數29.05元計，基石投資者將予認購的發售股份總數將為3217.3萬股，佔全球發售約36.5%。截至昨晚，綜合各大券商資料，南山鋁業國際公開發售部分孖展認購1.33億元，相當於公開發售部分2.78億元的48%，暫未足額。

招股書顯示，南山鋁業國際是次集資所得款項淨額約90%將用於印尼氧化鋁生產項目的開發與建設，包括新氧化鋁生產項目項下第二個100萬噸設計產能的建設及擴建。財務方面，去年首3季，公司收入按年升41.5%至6.83億美元；純利2.15億美元，按年增1.59倍。

明報記者 邱潤青