中國鐵塔去年多賺一成 派息率76%

料5GA等應用 業務可快速增長

按業務分部劃分，運營商業務收入按年增2.4%至841.19億元，其中塔類業務收入增0.9%至756.89億元，室內分佈式天線系統（室分）業務收入增18.1%至84.3億元。智聯業務收入增長22.4%至89.11億元，能源業務收入上升6.2%至44.77億元。

董事長張志勇在業績記者會上表示，「信號升格」及「寬帶邊疆」專項行動，加上高鐵、電梯、隧道等場景的網絡覆蓋需求，推動室分業務增長。他預計，未來隨着5GA、物聯網技術的應用，該業務可保持快速增長。

此外，公司持續推動3家通訊營運商共享基礎設施，以促進行業發展並降低邊際成本，通訊塔升級後，亦可拓展至其他行業，擴大應用場景與收入來源。

去年資本開支319億 料今年持平

去年集團資本開支319.4億元，張志勇預計今年支出與去年持平，但可能針對人工智能及科技創新領域作出適度調整。至於低空經濟相關基建投資，目前尚未有明確計劃，公司將密切關注市場發展趨勢。