明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

黃浩據報組電影基金 或涉10億 分階段投資 港美日合製國際級電影

【明報專訊】有接近新加坡基金界消息指出，香港商人黃浩將牽頭一個美國、香港及新加坡成立的電影基金，據稱涉及投資會超過1億美元，亦有消息稱，規模約近10億港元。當中的合作伙伴包括有環球及日本三大影業集團之一。據稱，該基金將分階段投資，當中包括由美、日、港合作製作的國際級電影，亦包括支持香港電影市場，打算投資兩至三部大型電影製作。另接近黃浩的消息人士對本報稱，有關基金的成立及具體計劃，將於隨後陸續曝光。

明報記者 陳偉燊

這是黃浩較早前陸續將手上紙媒脫手後，於媒體事業最新動作。接近黃浩消息人士表示，黃浩有份參與投資該基金，亦是基金主持人。

據一家了解是次籌組電影基金事宜的新加坡基金發言人表示，黃浩儘管覺得未來電影業投資金額雖然不少，但他認為，新穎的題材以及大型投資項目仍然可以獲利，更看好電影票房以外周邊產品的前途，認為投資電影就是培植IP（知識產權）最好的市場。由IP再開發如短視頻、線上遊戲、動畫等數不盡的二次元商機，相信會得到金融市場垂青。

黃浩近年悉售紙媒業務

據了解，黃浩早年已經參與電影事業，於20多年前於新加坡政府旗下新傳媒集團當總經理時，投資《無間道二》、《見鬼》及《向左走向右走》等電影。黃於2000年亦策劃及投資了亞太區數部電影。

該名發言人又引述黃浩形容：「當AI（人工智能）技術持續流行，IP便是未來的鑽石，擁有愈流行的IP將會愈能佔據市場份額。」

黃浩12年前先後出手收購及創辦兩份報紙及六份雜誌，包括收購免費報章《都市日報》，亦曾經嘗試向已除牌的壹傳媒洽購《壹週刊》不果。及後他收購台灣《蘋果新聞網》，但最終以高於收購成本的數倍價錢出售有關業務，及至約兩年前他已將其他持有的媒體業務悉數出售，至現時傳出以基金形式再參與電影行業。

相關字詞﹕壹週刋 蘋果新聞網 都市日報 黃浩

上 / 下一篇新聞