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經濟

港股重上24000 內需股受捧

【明報專訊】美股上周五反彈，加上內地「三頭馬車」數據均好過預期，以及內地發布提振消費方案等，港股最多升近400點，惟高位有回吐，收市升幅收窄，但仍能重上兩萬四關，不過，科指就倒跌收市。成交縮減至不足2500億元，但北水流入增至逾百億元。

成交減15% 北水淨買增至逾百億

恒指高開266點，內地公布首兩月工業增加值、零售及固投數據均勝預期，大市升幅擴大，最多升392點，高見24,352點，但其後升幅收窄，午後更縮至只升117點，低見24,077點，收市升185點，報24,145點。恒指連升兩日，累計升682點。國指升0.6%，收報8928點；科指高開低走，收報5872點，跌0.1%。

大市成交減少15%至2448億元，但北水淨流入增加1.4倍至104.8億元，是3月12日後最多。北水已連續第4日流入，累計流入465億元。北水昨淨買入最多的是盈富基金（2800），金額達20億元。

內地發布提振消費方案，內需股上升。泡泡瑪特（9992）升逾6%；周大福（1929）升逾4%；百威亞太（1876）、李寧（2331）升逾3%；百勝中國（9987）、名創優品（9896）升逾2%。

小米放榜前升3.6% 阿里逆市跌

小米（1810）今日（18日）公布業績，昨以全日最高位收市，升3.6%，報55.8元，為表現最好科指成分股，並居成交額榜第二位。美團（3690）及騰訊（0700）升不足1%。阿里（9988）逆市下跌0.2%。理想汽車（2015）績後跌逾7%，為表現最差藍籌。

獨立股評人郭思治表示，港股連升兩日，算暫時喘定，擺脫早前不斷反覆向下格局，惟成交並不配合，只有2000多億元，並不夠動力向上推升，故目前大市屬拉鋸待變格局，「有波幅、沒升幅」。大市要「穿頂」並不容易，故投資者不宜太進取。

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