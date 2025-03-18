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經濟

中央提出財政貼息谷消費 分析：信貸需求仍未回暖

【明報專訊】昨日內地多個部門就新印發的《提振消費專項行動方案》（下稱《方案》）舉行解讀會議。方案提出擴大以舊換新補貼範圍，並通過財政貼息支持信貸資源，旨在刺激消費。然而，分析認為信貸需求的回暖尚未顯現，中國仍需解決結構性問題，如房地產市場觸底及民營企業投資回暖。

擴舊換新補貼範圍

國家發展改革委員會副主任李春臨表示，《方案》在需求端加大政策力度，旨在促進居民增收入、減負債。例如，提高最低工資標準，並安排超長期特別國債資金支持消費品「以舊換新」政策，補貼金額由去年的1500億元增加至今年的3000億元，將手機、平板等產品納入補貼範圍。此外，財政部經濟建設司長符金陵補充，今年中央財政將安排667.4億元就業補貼資金，支持各地落實就業政策，同時提高基本養老和醫療保障水平。

人民銀行信貸市場司負責人車士義表示，將綜合運用存款準備金、再貸款再貼現和公開市場操作等多種貨幣政策工具，維持市場流動性充裕，並研究創設新的結構性貨幣政策工具，增加消費重點領域的低成本資金支持。

他又指出，人行將推出專門文件，強化金融與財政政策、產業政策協同，引導金融機構滿足各類主體的資金需求。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，這一政策轉向可能標誌着中國正真正向消費驅動型經濟轉型，以應對外部環境的不確定。通過修復家庭資產負債表，政府希望從根本上提升居民長期消費能力。然而，這些措施的短期效果可能有限。例如，限制超時工作可能有助於改善勞動市場，但難以立即大幅推動信貸需求與國內消費。

相關字詞﹕提振消費

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