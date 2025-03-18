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經濟

內房開發投資跌幅收窄至9.8% 仍遜預期

【明報專訊】據國家統計局數據顯示，今年1至2月份全國房地產開發投資1.07萬億元（人民幣，下同），按年下降9.8%，跌幅較去年全年收窄0.8個百分點（見圖），但較市場預期跌8.5%為大；其中住宅投資8056億元，跌9.2%，跌幅收窄1.3個百分點。

統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司長付凌暉指出，今年以來房地產市場總體平穩，繼續向止跌回穩方向邁進。當中房地產開發企業經營有所改善，隨着銷售保持平穩，一二線城市商品房銷售呈現止跌回穩，帶動房企開發經營和回籠資金改善。除了1至2月房地產開發投資跌幅收窄，房企到位資金跌幅比2024年收窄13.4個百分點。

截至2月底，全國商品房待售面積7.99億平方米，按年增長5.1%。1至2月份新建商品房銷售額1.03萬億元，按年跌2.6%，跌幅較去年收窄14.5個百分點。

樓價方面，統計局城市司首席統計師王中華解讀指出，今年2月份受春節銷售淡季等因素影響，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格總體按月穩中略降，其中一線城市新建商品住宅銷售價格上漲。從按年看來，各線城市商品住宅銷售價格降幅均繼續收窄。

統計局數據顯示，內地2月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.1%，漲幅與1月相同。其中，北京、上海和深圳分別升0.1%、0.2%和0.4%，廣州跌0.2%。按年方面，一線城市新建商品住宅銷售價格按年降3%，降幅較1月收窄0.4個百分點。其中，上海升5.6%，北京、廣州和深圳分別跌5.5%、7.8%和4.4%。

70大中城市新房樓價跌幅收窄至4.8%

路透按國家統計局公布數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅連續第四個月縮窄至4.8%；按月下降0.1%。

東方證券指出，除投資數據有明顯收窄之外，房地產銷售、竣工面積的改善幅度更大，1至2月銷售面積累計按年跌5.1%，竣工面積跌15.6%，均較去年末數據跌12.9%及跌27.7%好轉。

不過新開工面積負增長加深，1至2月累計按年跌29.6%，去年年末跌23%。經歷長期倒退後，返回正數仍需時間。

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