中國首兩月零售工業固投齊勝預期 社會消費增4% 統計局：舊換新政策帶動

明報記者 江陵凱

內地首兩個月零售總額8.3731萬億元（人民幣，下同），按年升4%，略高於市場預期的按年升幅3.8%，當中服務零售額按年升4.9%，較商品零售額的按年升幅3.9%，高出1個百分點。統計局貿經司首席統計師袁彥表示，外出文旅休閒活動明顯增加，出遊相關消費市場較快成長，另各地區積極推動消費品以舊換新「加力擴圍」，相關商品消費潛力較快釋放。

工業增5.9% 受惠大規模設備更新

首兩個月工業增加值按年增5.9%，高於市場預期5.3%按年增長，去年12月則為按年升6.2%。按經濟類型計，私營企業增加值按年升6.7%，股份制企業按年升6.6%。

統計局工業司統計師孫曉表示，大規模設備更新與消費品以舊換新等政策「加力擴圍」實施，拉動工業經濟成長。

固投升4.1% 民間固投止跌回穩

至於內地首兩個月固投按年增4.1%，勝於市場預期的3.2%，當中國有投資按年升7%，而民間固投止跌回穩，與去年同期基本持平，去年8月至12月間每月公布的累計民間固投均見按年下跌。

高盛：美加關稅負面影響將湧現

內地昨日公布一連串經濟數據均高於市場預期，惟高盛發表評論報告，維持預期中國首季經濟增長將錄得按季放緩，去年底因關稅令商品出口前置的提振作用或將消退，而美國關稅的負面作用或開始湧現。事實上，今年首兩個月以美元計的出口增速為2.3%，已落後於同期工業增速。至於首兩個月工業增加值亦較去年12月放緩，高盛指出，主要由汽車及金屬冶煉業引起，抵消電氣機械及電腦業產量強勁增長的勢頭。期內汽車產量按年升幅由去年12月的15.2%，跌至今年首兩月的13.9%。

另外高盛亦提出，今年首兩個月的零售增速，按去年同期的零售總額計算其增速，高出1個百分點，意味着去年的比較基數或被下調。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，內需繼續有改善迹象，部分商品零售續受惠消費品以舊換新更新補貼，加上餐飲消費回升，帶動整體零售增長加快，抵消汽車銷售轉弱。他續指出，外貿前景面臨高度的不明朗下，中央進一步加大財政刺激，以及大力提振內需消費，暫估計今年內地經濟增長為4.2%。