瑜一首錄租務 機師零議價3.3萬租兩房

機組人員1.45萬租御海灣1房 呎租39元

新界半新盤放租亦獲承接，祥益區域董事黃慶德稱，屯門御海灣第2座低層D室，實用372方呎1房連儲物室間隔，業主以1.5萬元放租，減價500元或3%後以1.45萬元獲承租、實用呎租39元，租客為外籍機組人員；業主於2020年以695.15萬元一手購入，享租金回報率2.5厘。

香港置業營業經理周栢達表示，奧運站柏景灣第8座極高層、一伙實用466方呎兩房戶，議價後以約2.4萬元租出、實用呎租約52元；業主早於2005年以約333萬元購入，享租金回報率8.7厘。

新盤熱賣帶動十大屋苑交投

成交方面，新盤熱賣帶動整體交投氣氛，部分未能抽中新樓的向隅客，回流二手市場，十大屋苑交投亦轉活；據中原統計，十大屋苑過去周末兩日錄約11宗成交，按周增4宗或57%，重上雙位數，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊和東涌映灣園。另據美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約11宗成交，按周升3宗或38%，創3周新高。

另中原高級分區經理麥少基表示，鄰近龍翔道的畢架山花園，新近錄得第1座低層B室易手，實用977方呎3房1套房連工人套房間隔，向東南望市區景，經議價後以1000萬元連車位易手、實呎10,235元；原業主於2010年以771萬元連車位購入，持貨逾14年，帳面賺229萬元或30%。