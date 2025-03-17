布少明：成交現小陽春 把握入市機遇

筆者相信，部分資金有機會從股市轉移至樓市，尋求更穩定的投資回報，持續帶動成交回升，樓價的跌勢亦有望回穩。筆者睇好樓市成交的主要原因，是現時投資物業的回報率已經大幅改善。當中，租金走勢穩步上揚。儘管目前仍處於傳統租務淡季，但私人住宅租金率先回升。根據美聯租金走勢圖，2月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.81元，按月回升0.4%，見4個月新高，較去年同期更錄得約6.15%的升幅。反觀樓價，呈現反覆回落趨勢。美聯樓價指數最新報126.76點，續為逾8年半新低。這種「租升價跌」的現象，令租金回報率持續上升。

日前十四屆全國人大三次會議在北京閉幕，會上有全國人大常委提出建立「購房資金通」，容許兩地居民以跨境匯款方式，直接將資金用於在香港或內地購買物業。這一建議若得以實施，將進一步促進內地與本港的樓市交投。配合港府早前推出的減免印花稅措施，政策層面扶持樓市的訊息非常明確，樓市交投有望持續回升。對於投資者而言，現時正是把握入市良機，尤其是那些租金回報率高且升值潛力優厚的物業，更是「手快有手慢無」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]