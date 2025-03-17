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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：樓市小陽春已形成

【明報專訊】《財政預算案》公布後，樓市小陽春似乎已出現。近期多個細價新盤熱賣，刺激本月新盤成交急升4倍，久未見的新盤「一Q清枱」場面，於《預算案》後重現，還不止是一次，而是5次。而在一手帶動下，二手亦見回勇，交投反彈六成。

近期發展商推盤頻頻採取低價策略，並屢見成效，自2月以來開售的多個新盤，首輪銷售頻頻「一Q清枱」，其他新盤即使未能「一Q清枱」，首日銷售普遍也有七八成。不過，「一Q清枱」或許會增添下一輪銷售需加價的壓力，但發展商正努力去庫存，即使加價相信亦相當克制，而「一Q清枱」亦有助提振市場信心，把購買力吸引至新盤市場。

另一方面，近期股市暢旺，雖然美國總統特朗普四處挑起火頭，但他自今年1月重返白宮以來，恒指累升逾5000點或超過兩成，財富效應下，加上《預算案》減細價樓印花稅，引爆樓市小陽春。回顧過去10年的新盤小陽春，於第二季出的機率達六成，合共6次，第二季往往是一手成交最旺的季度。單計本月首9日，一手成交逾1000宗，是2月同期約200宗的四倍。值得留意的是，今年1月一手只有約760宗成交，這代表發展商在3月只用了9日時間，便促成了超過1個月的成交宗數。

此外，大批購買力亦回流二手市場物色筍盤，除了用家外，亦有投資客，甚至非本地買家。本公司於3月促成的二手買賣宗數較上月升六成，當中銀碼低於400萬元的細價盤，佔整體成交約四成半。樓市轉旺，發展商提速推盤，料3月一手成交約2500至2800宗，較2月增約一倍，有望挑戰自去年10月錄近3000宗後的5個月新高。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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