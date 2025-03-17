瑞銀亞洲：金價創新高 S金購28887

【明報專訊】美國關稅貿易消息一浪接一浪，加上地緣政治局勢持續緊張，市場避險情緒高漲，金價一度突破3000美元關創新高。上周五SPDR金（2840）升超過1.5%，招金礦業（1818）升逾5%，紫金（2899）亦升約5.3%。如投資者繼續看好金屬相關股，看好可留意S金認購（28887），行使價2351元，2025年9月到期，有效槓桿約11倍；招金認購（27337），行使價18.9元，2025年11月到期，有效槓桿約3倍；紫金牛證（69258），收回價14.2元，行使價13.8元，2025年12月到期，有效槓桿約5倍。如投資者想趁金價高企博回調，看淡金屬相關股可留意S金認沽（13815），行使價1959.5元，2025年9月到期，有效槓桿約9.1倍；紫金熊證（54440），收回價21元，行使價21.4元，2025年12月到期，有效槓桿約4.1倍。
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