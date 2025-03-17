報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年3月17日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
渣打主席料關稅令全球貿易續洗牌 亞洲與中東非洲貿易勢更緊密 集團助連繫客戶
關稅料拖低內地經濟 靠谷內需抵消
5月退任 稱上任時3目標已達到
「新股女王」撐優化IPO定價 倡改發售價毋須入飛者確認
阿里國際站：年初至今商品交易額增逾兩成
百度推最新兩款文心大模型 免費開放
瑞士百達陳東：AI引領增長 中國股市升浪未完
瑞銀證券孟磊：AI兩年後才推高中資股盈利 近月股價升因估值先升
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：減稅放寬監管屬潛在利好美股因素
往績回顧：去年特朗普勝選後 已提示美股有下跌風險
滬鴿口腔毛利率穩 競爭對手多
工銀料今年企貸升3%至6% 央企民企外闖 增融資需求
沒有港資地產商不良貸 集中向龍頭放貸
陽光房地產：租戶更多元化 引入非政府組織短租
5G路由器助船舶省衛星上網費
已打入東南亞 下個目標歐洲
醫生採三層式財富方案 擁穩健現金流
環球經濟數據
劉思明：上季業績改善 招行call 13171
張兆聰：買盤有餘未盡 飛鶴超短線跟入
張兆聰：特朗普「助攻」 黃金可跟進
伍禮賢：中電股息率近5厘吸引
涂國彬：特朗普無懼衰退 受惠避險金價升
陳大為：美經濟走向預測
袁國守：穩健投資組合不可缺高息股
簡慧敏：「人才購房資金通」——築巢引鳳的實踐路徑
《幫你格價》：港股新手留意開戶優惠
沈永年：放寬過境免簽利灣區國際化
陳正犖：關稅摩擦升級 歐元或回吐
許健生：香港AI產業未來佈局
KGI凱基：香港住宅市場：短期挑戰與長期潛力
袁國守：騰訊本周放榜可候低吸
林少陽：特朗普有張減稅王牌未用
技術取勝：藥明生物處50天線之上
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：當德國喊出「不惜一切」
艾雲豪：中國推「內循環」 跨境併購急升
李順威：去槓桿令美股急挫
劉思明：A股破位 內險可吸新華保險
瑞銀亞洲：金價創新高 S金購28887
摩根大通亞洲：美股指數輪證 追蹤期貨非現貨
周顯：如何判斷港樓市幾時見底？
王弼：不是資產有毒 是腦袋中毒
曾淵滄：周大福創建派息佳 現金充裕
湯文亮：杜特爾特很快返菲律賓
陳永傑：樓市小陽春已形成
廖偉強：地產市場聯動百業
布少明：成交現小陽春 把握入市機遇
王品弟：人才匯聚助推動樓市發展
愉景灣北1期擬下半年推 涉320伙 香港興業：持續優化配套 保持社區度假氛圍
林海山城擬次季開放全新示範洋房
一手本月成交1630宗 創5個月新高
瑜一首錄租務 機師零議價3.3萬租兩房
商舖上月租賃成交額升49%
AI機械人表演帶動apm營業額升
Coasto望海景 享南區海濱生活
薈朗均呎重上1.3萬 半年高位
女性普遍長壽 宜早綢繆退休
陳大為：美經濟走向預測
【明報專訊】好啦，美股終於迎來較似樣的回調，至於係一個沒有經濟衰退的正常corrections，定係預兆經濟也進入衰退前的預跌，現在斷言仍言之尚早：
相關字詞﹕
世界為觀
陳大為
上 / 下一篇新聞
渣打主席料關稅令全球貿易續洗牌 亞洲與中東非洲貿易勢更緊密 集團助連繫客戶
關稅料拖低內地經濟 靠谷內需抵消
5月退任 稱上任時3目標已達到
「新股女王」撐優化IPO定價 倡改發售價毋須入飛者確認
阿里國際站：年初至今商品交易額增逾兩成
百度推最新兩款文心大模型 免費開放
瑞士百達陳東：AI引領增長 中國股市升浪未完
瑞銀證券孟磊：AI兩年後才推高中資股盈利 近月股價升因估值先升
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：減稅放寬監管屬潛在利好美股因素
往績回顧：去年特朗普勝選後 已提示美股有下跌風險
滬鴿口腔毛利率穩 競爭對手多
工銀料今年企貸升3%至6% 央企民企外闖 增融資需求
沒有港資地產商不良貸 集中向龍頭放貸
陽光房地產：租戶更多元化 引入非政府組織短租
5G路由器助船舶省衛星上網費
已打入東南亞 下個目標歐洲
醫生採三層式財富方案 擁穩健現金流
環球經濟數據
劉思明：上季業績改善 招行call 13171
張兆聰：買盤有餘未盡 飛鶴超短線跟入
張兆聰：特朗普「助攻」 黃金可跟進
伍禮賢：中電股息率近5厘吸引
涂國彬：特朗普無懼衰退 受惠避險金價升
陳大為：美經濟走向預測
袁國守：穩健投資組合不可缺高息股
簡慧敏：「人才購房資金通」——築巢引鳳的實踐路徑
《幫你格價》：港股新手留意開戶優惠
沈永年：放寬過境免簽利灣區國際化
陳正犖：關稅摩擦升級 歐元或回吐
許健生：香港AI產業未來佈局
KGI凱基：香港住宅市場：短期挑戰與長期潛力
袁國守：騰訊本周放榜可候低吸
林少陽：特朗普有張減稅王牌未用
技術取勝：藥明生物處50天線之上
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：當德國喊出「不惜一切」
艾雲豪：中國推「內循環」 跨境併購急升
李順威：去槓桿令美股急挫
劉思明：A股破位 內險可吸新華保險
瑞銀亞洲：金價創新高 S金購28887
摩根大通亞洲：美股指數輪證 追蹤期貨非現貨
周顯：如何判斷港樓市幾時見底？
王弼：不是資產有毒 是腦袋中毒
曾淵滄：周大福創建派息佳 現金充裕
湯文亮：杜特爾特很快返菲律賓
陳永傑：樓市小陽春已形成
廖偉強：地產市場聯動百業
布少明：成交現小陽春 把握入市機遇
王品弟：人才匯聚助推動樓市發展
愉景灣北1期擬下半年推 涉320伙 香港興業：持續優化配套 保持社區度假氛圍
林海山城擬次季開放全新示範洋房
一手本月成交1630宗 創5個月新高
瑜一首錄租務 機師零議價3.3萬租兩房
商舖上月租賃成交額升49%
AI機械人表演帶動apm營業額升
Coasto望海景 享南區海濱生活
薈朗均呎重上1.3萬 半年高位
女性普遍長壽 宜早綢繆退休
渣打主席料關稅令全球貿易續洗牌 亞洲與中東非洲貿易勢更緊密 集團助連繫客戶
關稅料拖低內地經濟 靠谷內需抵消
5月退任 稱上任時3目標已達到
「新股女王」撐優化IPO定價 倡改發售價毋須入飛者確認
阿里國際站：年初至今商品交易額增逾兩成
百度推最新兩款文心大模型 免費開放
瑞士百達陳東：AI引領增長 中國股市升浪未完
瑞銀證券孟磊：AI兩年後才推高中資股盈利 近月股價升因估值先升
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：減稅放寬監管屬潛在利好美股因素
往績回顧：去年特朗普勝選後 已提示美股有下跌風險
滬鴿口腔毛利率穩 競爭對手多
工銀料今年企貸升3%至6% 央企民企外闖 增融資需求
沒有港資地產商不良貸 集中向龍頭放貸
陽光房地產：租戶更多元化 引入非政府組織短租
5G路由器助船舶省衛星上網費
已打入東南亞 下個目標歐洲
醫生採三層式財富方案 擁穩健現金流
環球經濟數據
劉思明：上季業績改善 招行call 13171
張兆聰：買盤有餘未盡 飛鶴超短線跟入
張兆聰：特朗普「助攻」 黃金可跟進
伍禮賢：中電股息率近5厘吸引
涂國彬：特朗普無懼衰退 受惠避險金價升
袁國守：穩健投資組合不可缺高息股
簡慧敏：「人才購房資金通」——築巢引鳳的實踐路徑
《幫你格價》：港股新手留意開戶優惠
沈永年：放寬過境免簽利灣區國際化
陳正犖：關稅摩擦升級 歐元或回吐
許健生：香港AI產業未來佈局
KGI凱基：香港住宅市場：短期挑戰與長期潛力
袁國守：騰訊本周放榜可候低吸
林少陽：特朗普有張減稅王牌未用
技術取勝：藥明生物處50天線之上
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：當德國喊出「不惜一切」
艾雲豪：中國推「內循環」 跨境併購急升
李順威：去槓桿令美股急挫
劉思明：A股破位 內險可吸新華保險
瑞銀亞洲：金價創新高 S金購28887
摩根大通亞洲：美股指數輪證 追蹤期貨非現貨
周顯：如何判斷港樓市幾時見底？
王弼：不是資產有毒 是腦袋中毒
曾淵滄：周大福創建派息佳 現金充裕
湯文亮：杜特爾特很快返菲律賓
陳永傑：樓市小陽春已形成
廖偉強：地產市場聯動百業
布少明：成交現小陽春 把握入市機遇
王品弟：人才匯聚助推動樓市發展
愉景灣北1期擬下半年推 涉320伙 香港興業：持續優化配套 保持社區度假氛圍
林海山城擬次季開放全新示範洋房
一手本月成交1630宗 創5個月新高
瑜一首錄租務 機師零議價3.3萬租兩房
商舖上月租賃成交額升49%
AI機械人表演帶動apm營業額升
Coasto望海景 享南區海濱生活
薈朗均呎重上1.3萬 半年高位
女性普遍長壽 宜早綢繆退休
prev
next
相關新聞
張兆聰：特朗普「助攻」 黃金可跟進
伍禮賢：中電股息率近5厘吸引
涂國彬：特朗普無懼衰退 受惠避險金價升
袁國守：穩健投資組合不可缺高息股
簡慧敏：「人才購房資金通」——築巢引鳳的實踐路徑
《幫你格價》：港股新手留意開戶優惠
沈永年：放寬過境免簽利灣區國際化
陳正犖：關稅摩擦升級 歐元或回吐
許健生：香港AI產業未來佈局
KGI凱基：香港住宅市場：短期挑戰與長期潛力