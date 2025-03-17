醫生採三層式財富方案 擁穩健現金流

30%配置高評級債券基金 25%買高息股

建議吳醫生採用三層式財富配置方案，可保持穩健現金流之餘，亦可達至長線增值：

第一層：穩定現金流

為10年後退休的投資部署最重要的是穩定的現金流，而非市場大起大落，因此應將部分資產配置於低波動、高派息的投資組合。可配置約30%於高評級債券基金，主要投資於政府債及投資級企業債，年回報約4%至5%。以流動資金的500萬元配置，每年可產生約20萬至25萬元利息收入。25%配置於高息股票組合如公用事業、電訊股及房託基金（REITs），股息率約6厘至8厘。若投入400萬元，每年可獲得24萬至32萬元股息。若想更穩健，可將5%投放於儲蓄保單，鎖定3%至4%回報，同時提供保障。這部分資產配置每年可帶來44萬至57萬元的被動收入，即時可覆蓋約25%開支，便能開始減少對工作收入的依賴。

第二層：資產增值

雖然希望降低風險，但仍能保留一定增長空間。可將25%投資於全球大型科技股票、醫療創新ETF，參與行業增長，但需做好風險管理，並每季再做平衡，以免過度集中。另外可投於不多於10%於增長型資產，獲取較高增值機會。如投資得宜，10年內，這一層資產有機會帶來8%以上年均增值，500萬元可增值至約1000萬元資產，進一步強化退休財務基礎。

第三層：每月定額投資

吳醫生仍有10年時間累積退休儲備，建議每月定額6萬元（約收入15%），透過時間複利累積財富，投資於全球股票基金，長線配置美股、亞太市場，目標年均回報6%至8%，可累積資本增長，並分散市場風險。以年均7%回報計算，10年後可累積約1000萬元資產，大幅提升退休財務自由度。

關於診所物業的退休部署，可考慮退休後改為出租，如有3%租金回報，扣除按揭後，每月可淨收租4萬至5萬元。亦可選擇退休時出售一間診所，於淨收益中的500萬元用作購買年金，確保終身月領約2.5萬元。退休後總現金流：租金 + 年金 + 投資收益，每月可達20萬元以上，完全覆蓋開支，並支持環球旅居計劃。

作為外科醫生，吳醫生每天為病人做出關鍵決策，確保他們的健康與未來。財務規劃亦然，愈早部署，愈能掌握人生主導權。建議每季檢視資產比例，逐步優化現金流。如此，不但能早日減少工作時間，更能迎來真正的財務自由，隨時開啟人生新篇章。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

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