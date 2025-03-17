沒有港資地產商不良貸 集中向龍頭放貸

工銀亞洲公司金融業務部總經理王志勇表示，本港地產亦是該部門重點服務行業之一，集中於龍頭大型發展商，其資產負債率較低，能維持一定現金流，並因應市場情况調整買地節奏、加快推盤，認為目前整體情况「相對還好」，其部門沒有港資地產商的不良貸款，不過市場上部分二三線發展商已出現不良貸款。

支持低負債客借貸拓北都

對於該行帳上的地產商貸款質素能否保持穩定，王志勇認為較難判斷，解決問題需要終端銷售增長，「如果大家不買房，時間延續下去，任何開發商都會面臨很大挑戰」。他們加強與地產商客戶溝通了解更多資訊，同時擴大與他們合作深度，除了確保銀行安全下貸款投放盡量與客戶需求保持一致。

在業務營運上，該行過去兩年未有如部分同業收縮住宅按揭業務，保持推動業務增長，包括派人進駐新盤售樓現場、推出按揭優惠等，亦為來港發展的內地企業，提供地產商客戶的辦公室租務資訊。

對於現時地產商貸款意願如何，王志勇指出，現時地產商為控制風險，不會增加太多貸款，而是傾向保持現有額度，若低負債率客戶對北都等重點項目有貸款需求，該行將全力支持。

至於高負債率客戶方面，王志勇表示，他們比較需要的是降低信貸成本，例如償還部分貸款，或者調換至較低息率幣種的貸款。