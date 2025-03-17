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經濟

工銀料今年企貸升3%至6% 央企民企外闖 增融資需求

【明報專訊】去年本港銀行利率高位，內地則下調貸款利率，拖累港銀全年貸款餘額按年續跌2.8%。不過，工銀亞洲公司金融業務部總經理王志勇表示，該行去年企業貸款按年持平，今年1月則按月增長3%，2月續有增長，他稱，主要增長動力來自內地央企、國企和龍頭民企業務全球化，內地去年推出刺激措施幫助經濟企穩亦改善信貸需求，有信心今年全年企業貸款可以有3%至6%的增長。

明報記者 歐陽偉昉

王志勇指出，當內地經濟面臨挑戰，不少具有競爭力的央企、民企會向全球拓展業務，增加融資需求，例如有央企中標巴西的橋樑項目，為銀行帶來逾10億美元融資需求，該行正研究提供綜合服務方案。另外，科技企業在香港成立公司作為全球化發展平台、內企以香港作為境外投資融資平台，為工銀亞洲帶來不少融資項目。

客戶貸款暫沒受美關稅影響

美國總統特朗普上任後已向中國進口貨品加徵兩成關稅，未來關稅或進一步擴大，王志勇稱，客戶貸款仍按原定計劃，沒有直接受美國政策轉變而影響。上一輪關稅以來，企業已為應對極端情况作妥善安排，包括將產業轉移到東盟、墨西哥等地，過去一年在當地投資建廠、貿易結算有明顯的增長。

內地人民幣融資成本通常較本港低，對於客戶會否在母行工商銀行（1398），而非工銀亞洲貸款，王志勇稱，對於兩地皆可取款的客戶，多會考慮在內地貸款，不過離岸人民幣利率較波動，也有利率低於在岸的窗口期，有利銀行作離岸人民幣貸款。其他未能於內地貸款的客戶，又或在港過去和工銀亞洲已有業務關係，他們在港的人民幣貸款利率，依然較美元或港元為低，若幣種可以匹配客戶未來現金流，或對冲匯率風險，可以降低公司的借貸成本。

客戶揀外幣或人幣借貸趨平衡

工銀亞洲去年人民幣貸款餘額有一倍增長，王志勇指出，去年是以人民幣置換外幣貸款的高峰，情况多是企業過去以港元貸款轉換至人民幣在內地採購投資，去年因人民幣利率下降而轉換。不過隨着港元和美元利率因應美國減息而開始下跌，而人民幣貸款在套息保值後，與借取外幣的信貸成本大致相同，現時客戶在貸款幣種開始趨向平衡，因應業務需要選擇貸款幣種。

金管局上月底推出的人民幣貿易融資流動資金安排，以在岸拆息為基礎向銀行提供資金，經營貿易融資業務，王志勇表示，本月以相關資金向數個客戶提供5億元人民幣融資。而是項安排推出之前，工銀亞洲方面亦已能通過自貿區政策，從母行取得較便宜資金，支持人民幣貿易融資業務。

相關字詞﹕王志勇 人民幣貿易融資流動資金安排 人民幣貸款 貿易融資 工銀亞洲 離岸人民幣 關稅

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