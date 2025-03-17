往績回顧：去年特朗普勝選後 已提示美股有下跌風險

Dover當時總結，雖然「特朗普交易」 （The Trump trade）短期料仍會持續，美股或仍有上升空間，但建議投資者也要密切留意上述潛在風險。

上文見報後，美股三大指數的確曾繼續向好，惟道指、納指及標指先後於去年12月首周、去年12月第三周及今年2月第三周見頂回落，隨着貿易戰對美國經濟帶來的風險升溫，至上周五均已從歷史高位回落近一成，可見Dover測市準確，故Dover在今期封面故事的分析亦值得重視。

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