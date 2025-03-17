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經濟
封面故事

富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：減稅放寬監管屬潛在利好美股因素

【明報專訊】特朗普去年11月5日贏得美國大選後，美股標指該周曾延續升浪，而富蘭克林鄧普頓研究院首席市場策略師Stephen Dover在《Money Monday》第474期（去年11月11日出版）封面故事已因應貿易戰潛在風險預警美股有下跌風險（見配稿）。標指上月第三周創6147點歷史新高後近周調整近一成（見圖），上周收報5638點， Dover上周發表對美股的最新觀點，認為特朗普政府減稅及放寬監管是美股潛在利好因素。

富蘭克林鄧普頓Stephen Dover指出，在今年初投資者對美國經濟及股市均有很高的預期，故此美股估值亦很高，但由於近周政策不確定性帶來風險，令投資者需要調整預期，美股期內出現調整亦屬正常。

Dover解釋，特朗普去年11月5日勝出總統大選後，華爾街原先預期特朗普可能是以加徵關稅為由，就國際貿易及安全問題與其他國家討價還價，但隨着特朗普今年1月20日上任總統後落實向多國加徵關稅，市場現時已意識到關稅可能是一項相對永久的政策，而這會帶來貿易壁壘及觸發別國向美國加徵關稅報復，這對美國經濟增長及通脹均帶來影響，市場因此需要重估風險。

美加徵關稅難滅貿赤財赤 卻會推高通脹

根據Dover的分析，即使美國向其他國家加徵關稅，可以減少美國向其他國家入口產品，從而收窄貿易逆差，但除非美國本土消費需求大減，美國貿易逆差不會因為加徵關稅便大幅收窄至零。

Dover續說，美國藉加徵關稅以增加財政收入，以改善財政赤字也有其限制，原因是根據Yardeni Research估算，即使美國向所有入口的產品及服務均加徵100%關稅，並且假設入口量不變，所帶來的關稅收入也不以令財政狀况由赤字扭轉為平衡，而這樣加徵100%關稅卻會帶來通脹飈升。

分析員因應滯脹風險升溫 降美股目標價

特朗普今年1月重返白宮後，致力縮減政府開支，Dover認為這是美國經濟及股市面對的另一不明朗因素。Dover分析，現時特朗普政府致力於財政緊縮，目標是解決2008年金融海嘯後及2020年新冠疫情後出現政府開支急升的問題，這雖然原意屬良好，但若能循序漸進推行的話，市場會更容易接受。

Dover總結，很多分析員已因應上述不明朗因素帶來的滯脹風險升溫，下調美股年底目標價。Dover相信，特朗普政府關於減稅及放寬監管政策的落實，則是美股潛在利好因素，認為可以密切留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕特朗普 滯脹 關稅 美股 富蘭克林鄧普頓Stephen Dover

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