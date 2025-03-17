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經濟
封面故事

瑞士百達陳東：AI引領增長 中國股市升浪未完

【明報專訊】恒指上周一至周四連跌4日累積下跌768點或3.17%後，周五回升497點或2.12%，全周跌幅收窄至271點或1.12%，而內地滬深300指數上周則上升1.59%，屬連升兩周，今期封面故事由瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東，以及瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊分析最新形勢，兩人均看好後市。陳東分析，上周閉幕的全國兩會把今年內地GDP增速目標定在5%左右，料實現機會頗大，加上政府及企業正積極應用人工智能（AI）以提升生產力，均屬利好企業盈利，料中國股市升浪未完，科技股尤其可以看高一線。孟磊也認為，今年的AI主題投資將對中國股市形成強烈的正面推動力。

明報記者 葉創成

回顧港股今年以來表現，恒指1月13日低見18,671點後，跟着一個多月出現強勁升浪，前周五高見24,669點，累積升幅高達5998點或逾32%。雖然恒指上周一至周四出現比較明顯的回吐，連跌4日累積下跌768點或3.17%，惟上周四最低報23,198點，在是次升浪累積上升5998點回吐23.6%的23,254點附近找到支持，上周五已掉頭回升497點或2.12%，收報23,959點（見圖1），技術走勢頗強。

上周四舉行「瑞士百達傳媒圓桌會（全國兩會後：解讀中國經濟藍圖與資產前景）」上，瑞士百達財富管理陳東被記者問及對恒指上周一至周四出現回吐的看法，陳東表示對中國股市後市仍然有信心。

經濟增長見底AI加持 支持股市升

陳東表示：「首先，任何市場也不會直線上升，所以我不覺得過去一個多月中國股市如此強勁的表現會延續，但我真心相信中國股市最壞的時間已過去，原因包括（1）從宏觀角度去看，內地經濟增長很可能已見底，未來我們料看到更多復蘇迹象；（2）我們認為是次科技股帶領的升浪仍有進一步上升空間，原因是AI是非常重要的科技，而中國政府及私人企業對此均充滿熱誠，就此積極投資。」

即使中國股市如陳東所指最壞時間已過去，即恒指在2022年10月31日已於14,597點見底，惟當年恒指兩個多月內反彈8103點55.51%、在2023年1月27日高見22,700點後，跟着近一年又再回落近三成半，去年1月22日低見14,794點，在技術走勢上出現雙底走勢，過去近14個月始再展升浪（見圖2）。被記者問及會否擔心恒指重現2022年10月31日至去年1月22日的「（反）彈（後）散（水）市」，陳東認為目前市况與當年並不相同。

內房回穩地方財政改善 今年GDP可保五

陳東表示：「過去一段時間每次中國股市反彈均屬短暫，之後便沽壓再現，原因是當時股市反彈主要由對政策的憧憬推動，例如在2022年底憧憬放寬防疫政策後內地經濟便會迅速復常令GDP增長提速，但最終實况並非如此，原因是當時經濟仍然面對很多問題，例如房地產市場低迷及地方政府財政狀况惡化等。不過，我們看到上述問題現已全部出現好轉迹象，例如一線城市房地產市場去年第四季已開始轉趨穩定，至今維持動力，所以即使我們不預期房地產市場今年可以促進GDP增長，但對GDP增長的拖累很可能較過去幾年大幅減少，最壞的時間已過去；而且隨着過去幾個月財政部宣布大幅新增地方債額度用於置換隱性債務，令不少地方政府財政狀况改善及再次有資金可以用於投資。」

上周閉幕的全國兩會通過國務院總理李強的《政府工作報告》，把今年內地GDP增速目標定在5%左右，與去年屬相同，屬比較進取的目標，陳東分析，根據過去的經驗，內地最終實現所制定的GDP增速目標機率頗大，今年其中一個關鍵是會提升居民對收入增長預期及信心以促進消費，這利好企業盈利，對股市亦屬正面。

DeepSeek助AI應用 利中國大型科技股

中國股市過去一個多月的升勢，與此前不同的是，主要由約10隻大型科技股股價勁升帶動，陳東分析，背景是中國AI大模型DeepSeek期內在全球取得成功，證明中國在科技創新的能力，吸引全球不少資金流入中國大型科技股。

陳東表示：「過去市場普遍認為要發展AI便首先要斥巨資興建很多數據中心，而DeepSeek的出現證明並非如此，DeepSeek目前為中國以至全球企業提供低成本使用AI技術的機會，這會令AI在中國以至全球更迅速地普及應用，因此市場亦追捧受惠其中的約10隻大型科技股。」

中美貿易若維持現狀 利中國股市續升

值得注意的是，恒指今年以來上升19.44%，與MSCI中國指數相若，大幅跑贏滬深300指數1.82%外，對比標指及MSCI印度指數期內錄得跌幅，更屬榮屬互見（見圖3）。

陳東分析，在中國離岸股市指數中受惠AI發展的科網股佔比較多，今年以來表現較佳屬合理，預料此趨勢可能仍會持續一段時間。

有分析認為，今年以來中國股市上升及美國股市下跌，顯示「東升西降」，中美股市亦已脫鈎（decoupling），即使美國股市下跌亦無阻中國股市上升，陳東不認同上述觀點，指雖然中國股市期內受惠DeepSeek等利好因素而估值上調（rerating），但這不代表美國經濟及股市若走弱對中國股市沒有影響，他舉例說，目前中國股市升勢能否延續的其中一項變數，便是中美貿易會否進一步緊張，若能維持現狀的話，對中國股市便已屬有利。

亞洲股票基金短期料續沽印度買中國

作為比較，陳東認為，近月的確有不少亞洲股票基金減持印度股市套現以增持中國股市，原因是目前中國股市估值較印度股市更有吸引力，故他相信印度股市短期仍會難以扭轉弱勢。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中美貿易 地方債 內房 中國股市 全國兩會 人工智能（AI） 瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東

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