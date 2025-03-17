5月退任 稱上任時3目標已達到

【明報專訊】韋浩思2016年接任渣打（2888）主席將近9年，將於5月股東會後退任。韋浩思表示，上任時訂立的3項目標均已達到，該行通過完善業務策略、審慎地投資提升業務能力，以及選擇在零售銀行專注於富裕客戶財富管理和在企業和機構銀行專注於跨境業務，有助渣打在全球最具活力的經濟體，發揮其最大潛力。
韋浩思又稱，渣打業務韌性已得到加強，不論在資本、流動性水平和風險管理均處良好水平，企業管理亦已顯著改善。董事會委任現任高級獨董Maria Ramos繼任主席，而非從外部空降主席，是股東對銀行現有發展方向投下信任一票，有助繼任過程更為順利。至於給予繼任人的建議，韋浩思認為在管理層戰略方針上，需給予有效的積極建議，在重要事情上為管理層提供百分百支持，以及「讓管理層承擔責任」。
9年任期處理合規最具挑戰
對於9年任期最具挑戰的工作，韋浩思認為是與美國監管部門處理合規事宜，因為若未能妥善處理，則難以集中精力捕捉業務機會。渣打於2012年曾就為伊朗洗錢交易，與美國達成和解協議，惟美方及後指渣打在反洗錢監察不達標，2014年被再次罰款。另外，韋浩思稱，新冠疫情亦為重要挑戰，作為在接近60個市場經營的環球金融機構，要在員工未能實體上班下維持營運並不容易，不過其間該行運作良好，顯示出經營韌性。