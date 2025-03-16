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經濟
2025年3月16日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
上然首輪228伙近沽清 ERROR阿Dee斥資逾千萬購兩伙
apm引入春晚人形機械人陪買
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彭博調查：料美聯儲本周維持利率不變 9月起減息兩次
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貝萊德千億購長和碼頭助「洗底」
多個港口處「一帶一路」 或遇政治監管等阻力
張宗永：Boring Assets
薛偉傑：人形機械人協同實訓 優必選測試「群體智能」
馮其十：三大關鍵詞觀內地經濟新動向
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【明報專訊】我替銀行打工時，長和系是我們的重要客戶。香港第一隻在新加坡上市的房地產信託「盈富產業信託」，當年是由我的團隊負責。
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