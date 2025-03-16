Siri負責人：增強功能未定推出時間

iOS 19或不會推新Siri功能

消息人士稱，蘋果原本計劃於今年春天推出升級版的Siri，並整合Apple Intelligence技術，以展示在AI方面的突破，但目前預計這些功能最早要到明年才能推出。Robby Walker表示，推遲推出是因為產品質素問題，功能只有三分之二到八成機率可正常運作，公司可取得更多進展，讓用戶獲得真正可信賴產品。

Robby Walker在會議上以「難看」形容目前情况，因為在WWDC展示的功能只是一個勉強可用的原型設計，但在未開發完成便向公眾展示。功能延遲發布令人尷尬，而在技術準備就緒之前便公開宣傳，令情况變得更壞。市場揣測升級版的Siri最快或於明年iOS 19系統更新後推出，不過，Robby Walker表示，由於手頭上有其他更優先發展事項，時間更為緊迫，故可能需要取捨，或不會在iOS 19推出新Siri功能。