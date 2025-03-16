明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

Siri負責人：增強功能未定推出時間

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）在推出人工智能產品落後其他科企龍頭，公司月初證實將推遲在人工智能助理Siri推出去年6月於全球開發者大會（WWDC）展示、結合用戶個人資訊回應查詢的新功能。彭博社引述消息人士稱，負責Siri部門的高級總監Robby Walker在近期內部會議表示，目前還不清楚這些增強功能何時會真正推出。

iOS 19或不會推新Siri功能

消息人士稱，蘋果原本計劃於今年春天推出升級版的Siri，並整合Apple Intelligence技術，以展示在AI方面的突破，但目前預計這些功能最早要到明年才能推出。Robby Walker表示，推遲推出是因為產品質素問題，功能只有三分之二到八成機率可正常運作，公司可取得更多進展，讓用戶獲得真正可信賴產品。

Robby Walker在會議上以「難看」形容目前情况，因為在WWDC展示的功能只是一個勉強可用的原型設計，但在未開發完成便向公眾展示。功能延遲發布令人尷尬，而在技術準備就緒之前便公開宣傳，令情况變得更壞。市場揣測升級版的Siri最快或於明年iOS 19系統更新後推出，不過，Robby Walker表示，由於手頭上有其他更優先發展事項，時間更為緊迫，故可能需要取捨，或不會在iOS 19推出新Siri功能。

相關字詞﹕Apple Intelligence 人工智能 蘋果

上 / 下一篇新聞