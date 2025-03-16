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經濟

彭博調查：料美聯儲本周維持利率不變 9月起減息兩次

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，彭博社向經濟師進行調查，預期本月會維持聯邦基金利率在4.25厘至4.5厘區間不變，並料今年會在9月和12月減息兩次，少於去年12月調查的3次。

總統特朗普自2月起開徵新一輪關稅，引發新不確定性，調查顯示絕大部分經濟師認為通脹和失業是現時美國主要風險，約四分之三經濟師對今年美國經濟增長的預期較去年底下調，約三分之二則認為通脹會較現時上升。

分析：關稅或影響幣策預期

聯儲局需要平衡通脹和就業穩定的雙重使命，BMO資本市場首席美國經濟學家Scott Anderson認為，聯儲局面臨艱難決定，滯脹風險上升同時核心通脹維持在2％目標的以上水平，未來關稅規模、持續時間和目標存在不確定性令減息前景更為複雜，有可能擾亂貨幣政策預期和金融市場。

美國本月公布的採購經理指數（PMI）、消費者信心等前瞻指標差過預期，市場對美國經濟衰退憂慮增加，大約三分之二經濟師認為，一旦經濟走弱而通脹仍然高企，聯儲局仍會維持利率不變，但或會促使當局提早減息。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場預期聯儲局6月減息的機會率有57.7％，減息預期較經濟師進取，至今年底減息兩次和三次的機會各有三成。

歐元期權現折讓 市場看跌美元

上周五美股反彈，加上本周市場預期將有350億美元公司債發行，帶動美國國債價跌息升，10年期國債孳息率上升0.94％至4.312厘，2年期國債孳息率升1.51％至4.025厘。

德國政黨就債務問題達成協議，歐元債孳息率上升提振歐元走勢，美元指數周五收報103.72，下跌0.1％，歐元兌美元收報1.088，上升0.24％，彭博稱，歐元各期限期權出現折讓 ，反映市場情緒轉為看跌美元。

相關字詞﹕聯儲局 減息預期 減息 關稅 特朗普

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