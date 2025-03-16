明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

上然首輪228伙近沽清 ERROR阿Dee斥資逾千萬購兩伙

【明報專訊】新界東焦點新盤、萬科香港旗下大埔馬窩上然第1期，樓花期長約16個月， 昨日進行首輪銷售，以價單形式推售228伙，售出223伙或約98％，當中有3組大手客各購入3伙，另有數組買家選購兩伙，包括人氣男團ERROR成員何啟華（阿Dee），透過「1家1」計劃斥資逾1000萬元購入兩伙。發展商昨晚加推96伙，將於本周三（19日）進行次輪銷售，以價單發售118伙。

明報記者 甘潔瑩

昨晚加推96伙 周三次輪發售118伙

萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然首日銷售成績理想，客戶包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港的客戶，投資者亦見項目租金回報理想而入市。有見需求龐大及向隅者眾，將盡快加推單位。

據銷售安排，項目分為A、B兩組發售，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。發展商安排A組大手客買家先到場揀樓，項目售樓處設於長沙灣元州街388號肇如大廈，不少買家一早到場排隊等候入場，現場人頭湧湧。

值得留意的是，首輪發售單位中，折實價低於400萬元的單位佔100伙或約44％，另發展商推出「1家1」付款計劃，選購3房或4房單位的買家，可以最低88萬至98萬元加購1伙開放式單位，折扣金額約140萬至150萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄一組客人斥資近1400萬元購入3伙單位，包括3房、1房及開放式單位各1伙；另亦有一組客人斥資約1300萬元購入3伙單位，包括兩伙兩房及1伙1房戶。

佐敦高臨售5伙 套近7000萬元

此外，資策（0497）旗下佐敦新盤高臨，昨日悉數推出餘下22個標準分層戶餘貨，以價單形式推出，另有6伙單位將作招標。發展商稱，昨日售出5伙，實用由377至707方呎，涵蓋兩房及三房單位，成交價799.4萬至1995.1萬元，單日吸金6956.6萬元。

資策執行董事何樂輝表示，昨日售出的5伙，其中一伙為A1座29樓A室，實用707方呎，成交價1995.1萬元，實呎28,219元。據悉，項目自去年5月推售以來，累售198伙，佔項目全數單位259伙的76％，套現逾17億元。

[香港地產]

相關字詞﹕高臨 資策 陳永傑 周銘禧 萬科香港 上然第1期 何啟華(阿DEE)

上 / 下一篇新聞