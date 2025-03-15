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2025年3月15日星期六
睇樓手冊
憧憬中央出招谷內需 港股升497點 A股亢奮 上證綜指重越3400創3個月高
育兒補貼刺激 嬰孩乳品概念股受捧
友邦去年新業務價值升18% 遜預期
今年擬125億回購少預期 管理層稱符政策
內地2月新貸降至1萬億 分析：住宅貸款回落
理想汽車經調整利潤跌12% 毛利率降 CEO：擬推兩新車 助提升下半年銷量
外電：Tesla擬滬推低價版Model Y
中潤光能申港上市 曾擬內地掛牌不果
證監尋求法庭 頒令金至尊8前董事賠償
和電轉賺600萬 派息0.0521元
美關稅改變貿易模式 DHL：助企業應對
金價破3000美元歷史新高 美政府可望免停擺 道指早段升逾500點
鴻海第四季少賺13% 受累iPhone中國銷售疲軟
英1月GDP按月跌0.1% 遜預期
董明珠疑又對準雷軍 諷炒高股價成首富
華為「二公主」親自代言自家Pura手機
新地米埔申建2322伙 較兩年前減16% 總樓面涉112萬呎 原方案遭城規否決今再闖關
赤柱灘道六號連沽兩洋房 吸金2.2億
地產代理399萬購荃豐中心銀主盤
CCL按周跌0.7% 見5個月新低
Grand YOHO 4房戶租4萬 創同類新高 呎租34元
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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