Grand YOHO 4房戶租4萬 創同類新高 呎租34元

中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔白石角天賦海灣‧溋玥7座中層B室，實用面積1027方呎，3房1套間隔，以月租3.38萬元租出，實用呎租約33元，租客為區內客；業主2012年1079萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

港島傳統豪宅亦錄大額租賃成交，美聯物業助理區域經理楊家俊表示，大潭陽明山莊山景園5座高層41室，實用面積1042方呎，為屋苑大兩房連套廁則王戶，以月租4.5萬元租出，實用呎租43元。業主2004年9月960萬元購入物業，租金回報約5.6厘。

專才1.4萬租君豪峰214呎納米樓

另外，市場再錄專才租樓個案。中原地產分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌君豪峰低層M室，實用面積214方呎，開放式間隔，以月租1.4萬元租出，實用呎租65.4元，租客為專才人士。業主2022年515萬元購入單位，持貨約3年，租金回報約3.3厘。