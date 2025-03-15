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經濟

香港地產

CCL按周跌0.7% 見5個月新低

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，近月依然反覆，繼上周回升0.32%後，最新報136.48點，按周又告回調，跌幅0.71%，一周升一周跌，見21周即約5個月新低，而本周CCL主要反映2月26日新一份《財政預算案》公布前一周、九龍城南首及鴨脷洲Coasto開價、元朗朗天峰首輪開售沽清等當周市况。若與去年9月首次減息前135.86點低位比較，CCL則仍有0.46%升幅。

仍較去年9月首次減息前升0.46%

CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊，今年樓價暫時累跌0.84%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.67%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後二手交投有所增加，部分買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。而放寬印花稅後，一二手市道均向好，第二季CCL有望見底回升。 而反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.82點，按周跌0.73%；CCL（中小型單位）報135.95點，按周跌0.74%；CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣處於2016年8月底水平。

豪宅方面，CCL（大型單位）報139.11點，按周跌0.57%，連跌8周共2.39%，指數屬441周、約8年半新低，重返2016年9月底水平。四大分區樓價兩升、兩跌，其中港島CCL Mass報134.36點，按周挫4.38%，跌幅為121周、即自2022年11月中以來最大。

相關字詞﹕中原城市領先指數 放寬印花稅 財政預算案 樓價

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