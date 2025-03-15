CCL按周跌0.7% 見5個月新低

仍較去年9月首次減息前升0.46%

CCL繼續處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊，今年樓價暫時累跌0.84%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.67%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後二手交投有所增加，部分買家搶先入市低價筍盤，令樓價反覆尋底。而放寬印花稅後，一二手市道均向好，第二季CCL有望見底回升。 而反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.82點，按周跌0.73%；CCL（中小型單位）報135.95點，按周跌0.74%；CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣處於2016年8月底水平。

豪宅方面，CCL（大型單位）報139.11點，按周跌0.57%，連跌8周共2.39%，指數屬441周、約8年半新低，重返2016年9月底水平。四大分區樓價兩升、兩跌，其中港島CCL Mass報134.36點，按周挫4.38%，跌幅為121周、即自2022年11月中以來最大。