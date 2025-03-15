赤柱灘道六號連沽兩洋房 吸金2.2億

其他成交方面，英皇國際（0163）屯門大欖畔海新售出8號屋，實用面積3362方呎4房3套間隔、連411方呎花園及640方呎天台，連雙車位成交價5000萬元、實呎1.48萬元；畔海2021年7月推出至今累沽7間、吸金6.6億元，尚餘一幢洋房待售。

新地（0016）沙田半山瓏珀山新錄本月首宗成交，為Crown Tower 23樓C室，實用面積1494方呎4房雙套戶，連車位成交價2937.37萬元、實呎1.96萬元。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔林海山城，售出第3座2樓D室、實用面積1187方呎3房1套戶，成交價1543.1萬元、實呎1.3萬元。另信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，售出第3B座27樓D室，實用面積448方呎兩房戶，成交價1075.2萬元、實呎2.4萬元。

壹嘉餘貨個別減價25%

吳士元：項目不需蝕錢

另一方面，部分市區現樓為加速清貨而減價。「賭王」四太梁安琪旗下尚嘉控股發展的灣仔壹嘉，昨修改價單，17伙餘貨分佈於26至32樓、實用面積316及420方呎的開放式、1房單位的價單定價，調減25%（相對去年11月舊定價）。以32樓D室為例，實用面積420方呎1房戶，新定價逾855.6萬元，較舊價1140.9萬元調減25%；如相對2019年5月首次定價1705.3萬元，近6年來累減五成；壹嘉提供最高折扣維持3%，即單位最新折實價830萬元、折實呎價1.97萬元。

尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元表示，市况暢旺，壹嘉近日接獲不少洽購查詢，加上餘貨只剩約21伙，減價是為希望全速清貨；他又強調，壹嘉整個項目早已「歸本、不需蝕錢」。