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經濟
小琴密語

投資策略

董明珠疑又對準雷軍 諷炒高股價成首富

【明報專訊】內地白色家電龍頭格力電器（深：000651）靈魂人物董明珠與小米（1810）董事長雷軍意氣之爭未鬥完。她本周四（13日）在旗下「董明珠健康家」北京首店開業儀式的直播中談到格力大方為股民分紅，卻疑似將矛頭一轉對準雷軍，暗諷「有的企業家只是靠炒高股價成了首富，但你看看這個首富給股民分了多少錢？」

她炮轟某些企業通過偷技術、挖人自我包裝成科技領導者，是「流氓」行為，對消費者和同行都不負責。她直言「不能把自己打扮得像一個君子，然後把股票炒得高高的，（看起來）多有學問，別人都不行，就他行」，又講到如果依靠價格最低成為領導者，消費者就會是最大的受害者。

而13日當晚，小米公關部總經理王化就在微博上發文稱，「當時代拋棄你的時候，連一聲再見都不會說！」並配圖一幅小米SU7 Ultra海報，寫有「過去的已經過去，一個全新的時代已經開啓」，引發網民紛紛猜測他是在隔空回應董明珠言論。

小琴翻查資料發現，其實董明珠與雷軍針鋒相對局面由來已久。2013年兩人曾立下10億人民幣天價賭約，打賭5年後小米營業額能否超越格力，董明珠雖然在2018年贏得賭約，卻在次年即被雷軍超前。

email: financepage@mingpao.com

[小琴密語]

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