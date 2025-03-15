理想汽車經調整利潤跌12% 毛利率降 CEO：擬推兩新車 助提升下半年銷量

明報記者 黃志偉

期內，車輛銷售收入按年增5.6%至426.43億元，但車輛毛利率降3個百分點至19.7%，整體毛利率跌3.2個百分點至20.3%。公司預計，今年首季車輛交付量為8.8萬輛至9.3萬輛，按年增長9.5%至15.7%；預期首季收入總額介乎234億至247億元，按年減少8.7%至3.5%。至於車輛毛利率，由於新春假期後的促銷活動，管理層預測約為19%，與2024年首季的19.3%相若。

料首季收入跌3.5%至8.7%

理想高級副總裁鄒良軍表示，今年公司將透過產品升級、擴大銷售網絡及加強行銷來推動銷量增長，亦將加快海外市場拓展。隨着自駕系統升級至V13版本，其輔助駕駛能力顯著提升，為銷量增長奠定基礎。銷售網絡方面，鄒指目前理想在中國擁有超過502家銷售門店，並與售後服務伙伴合作，進一步拓展至四五線城市。同時，公司今年於全國高端商場開設逾200個零售展廳及60家快閃店，以提升品牌曝光度。

談及MEGA的市場前景，鄒良軍認為，該車型定位於50萬元以上的豪華純電市場，已連續數月位列該細分市場銷量第二，期望今年能保持市場前三名的地位，且全年銷量達1萬至1.5萬輛。今年底，公司將完成四大經濟高速公路超充站的全面覆蓋，而隨着超充網絡的擴展及i8等純電車型陸續上市，公司對MEGA的銷量充滿信心。

計劃持續研發AI技術

展望明年的汽車市場競爭，管理層指出，高階智能輔助駕駛將成為主要競爭領域，公司將繼續完善增程式與純電動車型的產品矩陣，以覆蓋不同級別與價格區間，滿足更多消費者需求。同時，公司計劃持續研發AI（人工智能）技術，並擴展超充網絡覆蓋率與服務品質。另外，管理層認為當自動駕駛發展至L4級別，真正能夠取代人工駕駛時，消費者將願意為其支付額外費用。因此，理想正積極佈局L4級自動駕駛技術。