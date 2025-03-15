內地2月新貸降至1萬億 分析：住宅貸款回落

按首兩個月新增人民幣貸款的分類計，企業單位貸款增加5.82萬億元，當中短期貸款及中長期貸款分別增加2.07萬億元和4萬億元，而票據融資則減少3456億元。而非銀行業金融機構貸款增加83億元；住戶貸款增加547億元，當中短期貸款減少3238億元，與按揭貸款相關的中長期貸款則增加3785億元。

匯豐：反映將推更多支持措施

匯豐表示，2月份住戶貸款內的短、長期貸款，均出現季節性的按月跌幅，該行認為其數據或反映，今年內地政府刺激消費的政策力度會更大，將推出更多支持措施。匯豐更提到國新辦公布下周一（17日）舉行發布會介紹提振消費情况，或推更多周期及結構性措施促進消費。

至於企業貸款方面，匯豐指企業貸款放緩，或與部分企業提前於1月份借貸，同時美國關稅對出口造成不確定，亦對企業投資造成壓力。

人行數據顯示，截至2月底，廣義貨幣（M2）餘額按年升7%至320.52萬億元。狹義貨幣（M1）餘額按年略升0.1%至109.44萬億元。匯豐表示，M1餘額增長放緩，或反映中國股票於近期改善，如2月份南向淨流入港股的北水便達1530億港元。