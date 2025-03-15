憧憬中央出招谷內需 港股升497點 A股亢奮 上證綜指重越3400創3個月高

A股上證綜指更升穿3400點，收市創去年12月12日以來新高，報3419點，漲1.81%；滬深300指數收報4006點，漲2.43%。創業板指數收報2226點，漲2.8%。內地股市上漲股份數目逾4400隻，以乳業、保險及飲料製造行業股份升幅較顯著。

曾破24000 成交增24%至2906億

至於港股成交額2906億元，較周四增24.28%。北水南下淨流入43.46億元，較周四減20.48%，連續第3日流入，累計流入360.24億元，本月至今累計流入971.63億元。全周計，國指累跌0.4%，恒指累跌1.12%，科指累跌2.59%。

金融監管總局有關負責人指出，金融支持提振消費的策略包括增加金融機構加大對批發零售、住宿餐飲、文化旅遊、教育培訓及健康養老等消費服務行業的信貸投放，同時鼓勵加大個人消費貸款投放力度。此外，該局稱，金融機構開展個人消費貸款紓困，針對暫時遇到困難的借款人商定貸款償還期限、頻次，並優化消費金融環境，金融機構要規範消費貸款合同條款，明示最終綜合融資成本等。另外，據央視新聞報道，國務院總理李強昨天主持召開國務院第八次全體會議，指現在目標包括首項為實施提振消費專項行動，推進全國統一大市場建設，以及實施「人工智能+」行動等7項任務。

汽車飲料體育用品股發威

港股方面，ATM推高恒指193點，佔升市約39%，重磅藍籌消費股比亞迪（1211）及小米（1810）分別升6.9%及1.9%。中資金融股如招行（3968）及建行（0939）憧憬受惠消費金融政策而分別升2.47%及2.09%，A股上升更帶動中壽（2628）及平保（2318）分別升6.3%及5.58%。其他不同消費行業股份也獲追捧，飲料股百威亞太（1876）升約4.98%，青島啤（0168）升4.6%，體育用品股方面，安踏體育（2020）及361度（1361）均升逾5%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，中國10年國債息率從年初1.6厘回升至目前1.8厘的3個月高位，資金傾向逐步從債市轉投權益市場，顯示市場信心正上升。目前可以視港股成交額2000億元為基準，能保持在該基準以上，反映資金未有流走。

明報記者