世茂許榮茂放售中環中心  市值約5.59億

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，中環中心37樓全層面積約25,412方呎，以現狀及交吉形式出售，市值約5.59億元，折合呎價約2.2萬元。該樓層採無柱式設計，附設裝修，買家可按需求進行裝修或直接使用。

呎價2.2萬 低8年前逾三成

翻查資料，原由長實（1113）持有的中環中心，2017年獲許榮茂等多個投資者合組財團以402億元購入該廈75%業權，涉約122萬方呎。據悉許氏獲分9層，其中63樓全層，去年5月盛傳獲洽購，終在去年底易手，成交價約7.3億元，以全層面積2.62萬方呎計，呎價約2.8萬元，較2017年一眾投資者購入該廈的平均呎價3.3萬元低約15%。

劍橋道31號屋地放售 市值2.1億

另有老牌家族減價放售九龍塘物業。第一太平戴維斯住宅銷售、發展及投資部助理董事但泰利表示，獲委託放售物業九龍塘劍橋道31號屋地，物業現為兩層高洋房，地盤面積約5485方呎，最大可重建面積約9873方呎，將以現狀形式放售。據悉，業主持貨逾70年，目前市值約2.1億元，以重建面積計算，每呎樓面地價約2.13萬元。翻查資料，物業2022年起低調放售，當時叫價約4.3億元，業主去年因應市况調低意向價23%至3.3億元。