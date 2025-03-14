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經濟

香港地產

前《美女廚房》主持黃卓慧1520萬購聯邦花園3房戶

【明報專訊】樓齡達52年的西半山干德道聯邦花園，錄得前藝人入市成交。資料顯示，聯邦花園5座低層D室，實用面積1166方呎，3房1套連多用途室，早前以1520萬元易手，實呎13,036元，成交價重返屋苑約10年前水平。

上述單位新買家為無綫前女藝人黃卓慧，曾於綜藝節目《美女廚房（第一輯）》中擔任主持助手「粥粉麵飯」中的「粉」，其後亦曾演出其他綜藝節目及劇集，近年已淡出娛樂圈。原業主1990年184萬元購入上址，帳面賺1336萬元或約7.3倍。

和富昔日「樓王」2008萬沽 10年料蝕兩成

北角老牌屋苑之一和富中心，則錄得昔日「樓王」二手蝕讓成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，和富中心12座高層B室，實用面積1308方呎，3房1套連工人房間隔，望維港海景，以2008萬元易手，實呎15,352元；原業主2015年2360萬元購入，當時曾以呎價18,043元刷新屋苑分層單位紀錄，持貨約10年，帳面蝕352萬元或15%，連使費實蝕約495萬元或21%。

海名軒今年開齋 4房3730萬易手

市場人士稱，紅磡指標屋苑之一的海名軒，新錄得今年首宗二手成交，3座極高層A室，實用面積1356方呎，4房1套連工人套房間隔，享維港海景，以3730萬元易手，實呎27,507元。原業主2004年2218萬元一手購入上址，現帳面升值1512萬元或68%。

相關字詞﹕黃卓慧 蝕讓成交 海名軒 和富中心 豪宅成交 聯邦花園 美女廚房

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