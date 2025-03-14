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經濟

香港地產

皇都買家曝光 福建富豪逾半億掃6伙 特色戶獲ONE JARDINE'S大手客呎價5.1萬破頂價承接

【明報專訊】新盤市場再度升溫，大手客連環掃貨，有關買家身分陸續曝光。早前開紅盤的新世界（0017）旗下北角皇都，樓花期長約21個月，獲福建富豪斥資逾5180萬元大手購入6伙；另有內地客去年底大手購入跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT共7伙後再度入市，以樓盤破頂價逾7700萬元、實呎5.1萬元購入皇都頂層特色戶。

新盤市場暢旺，多個豪宅新盤掀搶貨潮，皇都挾一級歷史建築的綽頭，獲市場關注，更成投資者追捧目標。資料顯示，皇都介乎10樓至19樓6個單位，分別為1個1房及5個兩房戶，實用面積由361至547方呎，獲世藝投資有限公司購入，成交價介乎646.9萬至978.3萬元，實呎介乎1.79萬至1.9萬元，總額涉約5180.3萬元。資料顯示，該公司董事為姚雙白，具內地背景但未持有本港身分證，與福建富豪名字相同，料為同一人。

另項目中售價最高的頂層天台大宅，買家身分亦曝光，登記買家為美和國際有限公司，公司董事為持有香港身分證的內地買家李晗及魏來，二人去年12月豪擲逾5370萬元，大手掃入英皇國際（0163）新盤ONE JARDINE'S LOOKOUT共7伙，意味再增持物業。李晗及魏來購入的皇都單位，實用面積1522方呎，4房雙套連儲物室間隔，附設天台934方呎，成交價7762.2萬元、實呎5.1萬元售出，售價及呎價均創項目新高。

天璽‧海2A期料短期上樓書

豪宅新盤備受追捧，啟德跑道區兩大豪宅新盤亦有新部署。新地（0016）旗下天璽‧海，繼去年3月推售第1期後，去年10月已獲批預售的第2A期即將登場，短期內上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，最快本月內招標推售10伙。最新一期樓花期長約8個月，位於第7座，提供43伙，包括42伙4房分層戶、1伙頂層特色戶，實用面積1124至2476方呎，大部分單位享維港海景；而全盤256伙的天璽‧海第1期，迄今累沽67伙或近30%，套現逾40億元。

同位於跑道區、已屆現樓的恒地（0012）等旗下天瀧，首度推出第6座共12伙標準戶招標，屬實用面積1085至1117方呎、3房1套連儲物房及工作間戶型，下周二起招標，8月15日截標。天瀧自2023年推出至今累售119伙、套現近48.5億元。

KOKO RESERVE複式4120萬沽

會德豐旗下藍田KOKO HILLS系列的KOKO RESERVE，錄得今年首宗成交，位於第1座17、18樓G室複式戶，屬實用面積1957方呎、4房雙套連工作間設計，連835方呎天台，成交價4120萬元、實呎逾2.1萬元；KOKO HILLS系列自2020年起，累售884伙，套現逾86億元。

明報記者

相關字詞﹕大手客入市 KOKO HILLS系列 會德豐 天瀧 恒地 天璽‧海 新地 皇都 新世界

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