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經濟
2025年3月14日星期五
股市最前線
九倉全年基礎盈利28億 遜預期 吳天海：葵涌建新物流中心 斥資最多60億
稱內地寫字樓過剩 非一兩年可消化
太古去年少賺85％ 太地轉蝕逾7億
匯豐：美關稅政策或礙國泰貨運增長
新秀麗去年少賺13% 每股擬派0.1074美元
觀望美議息定調 恒指跌137點 連跌5日兩月最長跌浪 重磅科網股續回吐
富途交易額創新高 上季經調整利潤倍增
港交所研降每手股數 稍後諮詢市場
受惠息差擴 富邦上年多賺16%
維昇藥業招股 暫超購逾7倍 一手7604元入場 下周五掛牌
Klook：港旅客訪日訂單增三成
微博去年純利升6% 股息0.82美元
東方海外去年多賺88% 末期息增8倍
英特爾：陳立武任新CEO 預告續推進晶圓代工計劃 股價早段飈16%
美上月核心PPI意外轉跌
渾水：不會沽空Tesla 馬斯克總出乎意料
張兆聰：兗礦能源走勢佳 可短炒
港元定存6個月年利率見3.5厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：太古待有消息後略減磅
方保僑：世界移動通訊大會2025後記
技術取勝：中煤能源料9元沽壓大
盧駿匡：港股走勢偏強 或以橫行代替調整
劉思明：港股調整 市場傾向低吸潛力AI概念股
周顯：科技富豪難取代
譚新強：特朗普真的是Reverse Nixon嗎？
湯文亮：美國要求重劃美加邊界是好消息
英住宅供應續短缺 料今年樓價溫和升
皇都買家曝光 福建富豪逾半億掃6伙 特色戶獲ONE JARDINE'S大手客呎價5.1萬破頂價承接
YOHO WEST PARKSIDE 加推86伙 下周二賣105伙
裕泰苑開放式戶150萬未補價沽 4年蝕1%
前《美女廚房》主持黃卓慧1520萬購聯邦花園3房戶
世茂許榮茂放售中環中心 市值約5.59億
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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九倉全年基礎盈利28億 遜預期 吳天海：葵涌建新物流中心 斥資最多60億
稱內地寫字樓過剩 非一兩年可消化
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