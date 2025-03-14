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經濟
國際金融

美上月核心PPI意外轉跌

【明報專訊】儘管關稅威脅持續，但迹象顯示美國通脹正在降溫。昨晚公布的美國2月生產者物價指數（PPI）按月持平，核心PPI更出乎意料轉跌，按月下滑0.1%。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。不過市場對關稅的擔憂，掩蓋了通脹降溫的信號。未來關稅對通脹前景的不確定性，仍是市場關注的問題。美國國債價格昨晚續跌，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率曾升穿4厘，美國10年期國債孳息率高見4.35厘。

現貨金價見2971美元新高

關稅風險，提振了黃金的避險需求。現貨金昨晚漲至每盎司2971美元，期金漲至2984美元，兩者均刷新歷史高位。地緣政治及美國關稅政策的不確定性，推動金價今年以來上漲超過一成。麥格理表示，如果美國預算前景惡化，將有利於黃金的避險作用，令金價可能在第三季升至每盎司3500美元的高位。

面對關稅戰威脅，對冲基金繼上周五撤出美國和歐洲倉位後，周一開始在亞洲市場為看漲和看跌押注平倉。根據高盛周三發表報告，對冲基金周一在亞洲地區的倉位，出現4年來最大降幅，但未具體說明減持資產類型。高盛稱，約75%減幅發生在日本為首的已開發市場，這些市場的對冲基金紛回補空倉，並賣出長倉合約。至於亞洲新興市場的減幅，以中國市場為主，並主要減持長倉合約。高盛補充，由於2月亞洲的倉位大增，亞洲主要市場今年仍錄得資金淨流入，包括長倉和空頭。

關稅戰繼續升級，在歐盟宣布將對美國威士忌等商品徵收報復性關稅後，美國總統特朗普周四在自家社群平台Truth Social發帖，威脅對歐盟成員國所有酒類徵收200%關稅。根據歐盟的數據，去年歐盟對美國的葡萄酒出口額，佔歐盟葡萄酒總出口額29%。市場對關稅的憂慮持續，美股三大指數早段下滑，納指跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕金價 債息 美股 關稅

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