東方海外去年多賺88% 末期息增8倍

大股東中遠海控獲股息逾48億

東方海外旗下貨櫃運輸及物流業務期內分部盈利達25.97億美元，按年大增88.7%；其他業務則虧損1804.4萬美元，按年大增1.42倍。

集團指出，紅海局勢對集裝箱航運市場的影響貫穿了2024年全年，繞道好望角吸收了部分運力。繞行初期班期的不穩定及陸續出現的惡劣天氣擾亂了港口的運營秩序，造成了擁堵，引發客戶提前出貨，這又進一步加劇供應鏈緊張局面。運價亦因此一直攀升，並在年中時達疫情後高峰，特別是跨太平洋航線，吸引眾多新參與者，致運價有所回調。

不過，受到美國政府即將出台的關稅政策、美東及附近海灣沿岸潛在罷工影響，疊加中國春節前的貨量飈升因素，出現淡季不淡的現象。

集團又指出，雖然前景充滿不確定性，但在雙品牌戰略支持下，已經做好準備，以更高效的船舶利用和優異的成本控制，以思變創新、審慎靈活的方式迎接機遇，應對挑戰。