富途交易額創新高 上季經調整利潤倍增

佣金收入飈1.3倍

富途去年第四季，交易佣金及手續費收入按年升1.28倍至20.6億元，包括財富管理、企業服務業務等的其他收入，則按年升1.6倍至3.5億元；去年全年計，富途Non-GAAP實現淨利潤按年升26.2%至57.7億元，收入按年升35.8%至135.9億元。

富途表示，受益於去年四季市場行情走強，該行於全球交易額在期內創下單季新高，達2.9萬億元。其中，港股交易額達逾7500億元，為近3年的單季新高。而美股交易額則破2萬億元，創下單季新高紀錄。此外，財富管理資產規模亦於期內達1108億元。

港市佔率首逾半

富途稱，截至去年底，富途牛牛和moomoo應用程式，合共的註冊用戶數達2515萬，按年升16%；香港方面，富途指於香港的用戶市場佔有率首次突破50%，即每兩名香港成年人口，有一人為使用富途。