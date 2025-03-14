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經濟

觀望美議息定調 恒指跌137點 連跌5日兩月最長跌浪 重磅科網股續回吐

【明報專訊】美國2月CPI遜預期，市場雖視為美國減息概率增加的信號，同時亦令對美國經濟放緩的憂慮揮之不去，投資者靜待美國聯儲局下周議息後為經濟及息口前景提供方向。觀望市下，恒指繼續反覆回落，一度跌超過400點兼失守10天線及20天線，收市跌137點，報23,462點，連跌5個交易日累挫907點，為兩個月最長跌浪。大市成交進一步縮減至不足2400億元，為逾1個月低位，連北水淨流入也「大縮水」，降至不足55億元。

隔晚美股表現反覆，昨日恒指略為高開16點後一度升112點，但買盤不足下隨A股回落倒跌，午後跌幅擴大至401點，其後跌幅逐步收窄至不足200點，最終恒指跌137點或0.6%，收報23,462點，20天線失而復得。國指跌41點或0.5%，收報8640點；科指跌97點或1.7%，收報5747點，全日成交2338億元。

北水淨流入54.66億元，連續第二日淨流入累計316.8億元。中移動 （0941）及小鵬汽車（9868）分別錄6.1億及5.6億元淨流入，阿里巴巴（9988）獲4.2億元淨流入，恒生國指ETF（2828）及騰訊（0700）則分別被北水淨沽5.8億元及3000萬元。

科指跑輸大市 能源股逆市升

科技指數繼續跑輸大市，阿里、美團（3690）跌超過2%，快手（1024）跌近4%，騰訊跌0.9%，中芯（0981）跌半成，是表現最差藍籌股，5股已拖累大市跌130點。內需股續受壓，蒙牛（2319）跌3.8%，安踏體育（2020）、李寧（2331）跌逾3%及2%，海底撈（6862）、華潤啤酒（0291）跌超過2%。石油煤炭股逆市做好，神華（1088）升1.9%，為表現最好藍籌，中海油（0883）升1.7%，中石油（0857）、中石化（0386）靠穩。

太古（0019）中午公布去年少賺85%，收市急跌5.7%，九倉（0004）去年盈轉虧，股價一度跌逾8%，收市跌4.7%。市傳內地監管機構促四大行維持對新世界（0017）現有信貸額度，股價升1.2%。國泰（0293）績後遭券商下調評級及目標價，急跌5.5%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股持續調整，資金亦有轉為低吸部署策略的傾向，走勢上，恒指跌穿23,500點支持位收市，短期有可能進一步向下，且看下周小米（1810）、騰訊、美團等多隻權重股的業績公布，能否成為市場新一輪的催化劑。

明報記者

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