明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新秀麗去年少賺13% 每股擬派0.1074美元

【明報專訊】新秀麗（1910）公布去年業績，全年少賺12.9%至3.46億美元，經調整淨利潤按年跌5.8%至3.7億美元；經調整EBITDA按年跌3.7%至6.83億美元。每股基本盈利0.239美元（見表），擬派發每股0.1074美元股息。

美洲歐洲恢復增長 亞洲銷售跌

單計去年第四季，新秀麗銷售淨額9.42億美元，按年增長1%，所有核心品牌的銷售淨額均改善。新秀麗、TUMI及American Tourister合共錄得銷售淨額8.82億美元，按年升2.4%。按地區計，北美洲及歐洲均恢復增長，銷售淨額分別按年增長3.9%及5.6%，拉丁美洲增長14%；亞洲銷售淨額則跌6.3%。期內經調整淨利潤按年增加21.2%至1.16億美元，經調整EBITDA為1.95億美元，按年升7.7%。

不過，受集團若干主要市場的消費者情緒較預期疲弱，以及競爭對手在各個市場增加打折促銷活動拖累，新秀麗全年銷售淨額35.89億美元，按年跌2.5%，低於預期的36.1億美元。此外，集團全年毛利錄21.52億美元，按年微降1.4%；由於持續嚴格控制促銷折扣及集團在升級品牌方面的成功投資，毛利率增加0.7個百分點至60%。

主席：受惠全球旅遊業穩步增長

按旗下品牌劃分，受惠於陣容強大的產品系列及品牌定位升級，新秀麗品牌銷售淨額按年增長3.3%至18.67億美元，大部分抵消其他品牌相對疲弱的表現；而TUMI品牌及American Tourister品牌銷售淨額則分別按年下降0.8%及6.1%。集團主席Timothy Charles Parker表示，儘管宏觀經濟前景仍不明朗，但相信全球旅遊及觀光業將於今年穩步增長，且未來幾年的旅遊趨勢將保持強勁，支持消費者對公司產品的需求。

上 / 下一篇新聞

九倉全年基礎盈利28億 遜預期 吳天海：葵涌建新物流中心 斥資最多60億
九倉全年基礎盈利28億 遜預期 吳天海：葵涌建新物流中心 斥資最多60億
稱內地寫字樓過剩 非一兩年可消化
稱內地寫字樓過剩 非一兩年可消化
太古去年少賺85％ 太地轉蝕逾7億
太古去年少賺85％ 太地轉蝕逾7億
匯豐：美關稅政策或礙國泰貨運增長
匯豐：美關稅政策或礙國泰貨運增長
觀望美議息定調 恒指跌137點 連跌5日兩月最長跌浪 重磅科網股續回吐
觀望美議息定調 恒指跌137點 連跌5日兩月最長跌浪 重磅科網股續回吐
富途交易額創新高 上季經調整利潤倍增
富途交易額創新高 上季經調整利潤倍增
港交所研降每手股數 稍後諮詢市場
港交所研降每手股數 稍後諮詢市場
受惠息差擴 富邦上年多賺16%
受惠息差擴 富邦上年多賺16%
維昇藥業招股 暫超購逾7倍 一手7604元入場 下周五掛牌
維昇藥業招股 暫超購逾7倍 一手7604元入場 下周五掛牌
Klook：港旅客訪日訂單增三成
Klook：港旅客訪日訂單增三成
微博去年純利升6% 股息0.82美元
微博去年純利升6% 股息0.82美元
東方海外去年多賺88% 末期息增8倍
東方海外去年多賺88% 末期息增8倍
英特爾：陳立武任新CEO 預告續推進晶圓代工計劃 股價早段飈16%
英特爾：陳立武任新CEO 預告續推進晶圓代工計劃 股價早段飈16%
美上月核心PPI意外轉跌
美上月核心PPI意外轉跌
渾水：不會沽空Tesla 馬斯克總出乎意料
渾水：不會沽空Tesla 馬斯克總出乎意料
張兆聰：兗礦能源走勢佳 可短炒
張兆聰：兗礦能源走勢佳 可短炒
港元定存6個月年利率見3.5厘
港元定存6個月年利率見3.5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：太古待有消息後略減磅
植耀輝：太古待有消息後略減磅
方保僑：世界移動通訊大會2025後記
方保僑：世界移動通訊大會2025後記
技術取勝：中煤能源料9元沽壓大
技術取勝：中煤能源料9元沽壓大
盧駿匡：港股走勢偏強 或以橫行代替調整
盧駿匡：港股走勢偏強 或以橫行代替調整
劉思明：港股調整 市場傾向低吸潛力AI概念股
劉思明：港股調整 市場傾向低吸潛力AI概念股
周顯：科技富豪難取代
周顯：科技富豪難取代
譚新強：特朗普真的是Reverse Nixon嗎？
譚新強：特朗普真的是Reverse Nixon嗎？
湯文亮：美國要求重劃美加邊界是好消息
湯文亮：美國要求重劃美加邊界是好消息
英住宅供應續短缺 料今年樓價溫和升
英住宅供應續短缺 料今年樓價溫和升
皇都買家曝光 福建富豪逾半億掃6伙 特色戶獲ONE JARDINE'S大手客呎價5.1萬破頂價承接
皇都買家曝光 福建富豪逾半億掃6伙 特色戶獲ONE JARDINE'S大手客呎價5.1萬破頂價承接
YOHO WEST PARKSIDE 加推86伙 下周二賣105伙
YOHO WEST PARKSIDE 加推86伙 下周二賣105伙
裕泰苑開放式戶150萬未補價沽 4年蝕1%
裕泰苑開放式戶150萬未補價沽 4年蝕1%
前《美女廚房》主持黃卓慧1520萬購聯邦花園3房戶
前《美女廚房》主持黃卓慧1520萬購聯邦花園3房戶
世茂許榮茂放售中環中心  市值約5.59億
世茂許榮茂放售中環中心  市值約5.59億