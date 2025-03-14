新秀麗去年少賺13% 每股擬派0.1074美元

美洲歐洲恢復增長 亞洲銷售跌

單計去年第四季，新秀麗銷售淨額9.42億美元，按年增長1%，所有核心品牌的銷售淨額均改善。新秀麗、TUMI及American Tourister合共錄得銷售淨額8.82億美元，按年升2.4%。按地區計，北美洲及歐洲均恢復增長，銷售淨額分別按年增長3.9%及5.6%，拉丁美洲增長14%；亞洲銷售淨額則跌6.3%。期內經調整淨利潤按年增加21.2%至1.16億美元，經調整EBITDA為1.95億美元，按年升7.7%。

不過，受集團若干主要市場的消費者情緒較預期疲弱，以及競爭對手在各個市場增加打折促銷活動拖累，新秀麗全年銷售淨額35.89億美元，按年跌2.5%，低於預期的36.1億美元。此外，集團全年毛利錄21.52億美元，按年微降1.4%；由於持續嚴格控制促銷折扣及集團在升級品牌方面的成功投資，毛利率增加0.7個百分點至60%。

主席：受惠全球旅遊業穩步增長

按旗下品牌劃分，受惠於陣容強大的產品系列及品牌定位升級，新秀麗品牌銷售淨額按年增長3.3%至18.67億美元，大部分抵消其他品牌相對疲弱的表現；而TUMI品牌及American Tourister品牌銷售淨額則分別按年下降0.8%及6.1%。集團主席Timothy Charles Parker表示，儘管宏觀經濟前景仍不明朗，但相信全球旅遊及觀光業將於今年穩步增長，且未來幾年的旅遊趨勢將保持強勁，支持消費者對公司產品的需求。