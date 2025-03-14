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經濟

太古去年少賺85％ 太地轉蝕逾7億

【明報專訊】太古股份（下稱太古）（A股：0019、B股：0087）昨公布去年全年業績，撇除投資物業公平值虧損後，股東應佔基本溢利104.71億元，按年跌71%，勝預期的100.4億元；經常性基本溢利則按年跌11%至92.84億元；財務報表股東應佔溢利43.21億元，按年跌85%。每股A股及B股第二次中期息分別為2.1元及0.42元，按年增5%。

稱股市轉旺 寫字樓暫未受惠

太古期內沒有如此前出售太古可口可樂美國收益，因此期內沒派特別息。至於旗下太古地產（下稱太地）（1972）則受到投資物業公平值虧損按年大增1.1倍至59.96億元影響而盈轉虧，蝕7.66億元。整體經常性基本溢利則按年跌11%至64.79億元。每股派第二次中期息0.76元，按年增加6%（見表）。

太古各分部業務除包括國泰航空（0293）及港機的航空部門錄得經常性基本溢利上升外，其餘溢利均見下跌或虧損擴大。當中以太古可口可樂為首的飲料部門，因出售了美國飲料業務後，分部盈利按年跌42%、至13.88億元。集團應佔地產部門盈利亦按年跌11%至52.72億元。

就太地去年在港寫字樓組合續租水平下跌，常務董事彭國邦昨日在業績發布會稱：「由於市場持續出現供應，但是缺乏新需求，就算近期港股新股市場出現正面信號，但是目前為止未轉化成對寫字樓的需求。」他料在港寫字樓市况要到2026至2027年才有望改善。但集團透過做好租盤品質，位於金鐘太古廣場的寫字樓出租率仍然達95%，鰂魚涌太古坊一座的租用率亦達94%。

擬深圳物色零售項目

在港零售物業方面，彭國邦謂去年第四季度表現已見回升及穩定，趨勢持續至今年首季，亦有個別零售租盤全數出租，不過仍然面對港元匯率高企及境外消費等挑戰。集團另在廣州收購文化中心，藉此擴大廣州太古匯的零售商場面積，更擬在深圳物色零售項目的機會。主席白德利補充，地產業務的千億元投資計劃，至今投放比例高達60%至70%。

白德利又稱，集團的醫療保健業務會聚焦於內地市場及東南亞，市場在醫療保健的消費非常正面，在可見未來5至10年對醫院的需求會持續增加，並具備潛力，但是尚處於初期階段發展。近年集團少談及貿易及實業部門發展，他形容有關業務保持穩定，但規模細小，相對醫療保健業務增長潛力較大。太古可口可樂方面，總裁蘇薇表示，去年內地業務透過提升價格，以及於包裝、銷售渠道做到差異化，以驅動增長。

相關字詞﹕蘇薇 白德利 彭國邦 港機 國泰航空 太古地產 太古股份

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